Nemzeti Sportrádió

Jégkorong-vb: első körben mind a 38 ezer jegy elkelt a nyitó meccsre

2026.07.18. 17:32
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Az előző gelsenkircheni hoki-vb-meccs tartja a világcsúcsot (Fotó: Getty Images)
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hoki-vb jegyeladás jégkorong-vb
Néhány óra alatt elkelt mind a 38 ezer, első körben eladásra kínált jegy a jövő évi jégkorong-világbajnokság Németország–Svájc nyitó mérkőzésére, amelynek május 13-án a Schalke labdarúgócsapatának gelsenkircheni stadionja ad otthont.

A Veltins Aréna befogadóképessége 62 ezer fő, a szervezők az értékesítés első fázisában 38 ezer jegyet kínáltak eladásra, ez pár óra alatt elfogyott.

„Az, hogy mindössze néhány óra alatt 38 ezer jegy kelt el, önmagáért beszél. Ez a hihetetlen érdeklődés mutatja, mennyire várják már a szurkolók a 2027-es, németországi vb-t. Együtt szeretnénk megünnepelni a jégkorong igazi parádéját, amely a Veltins Arénában kezdődik, és majd a lelkesedés átterjed Düsseldorfra és Mannheimre is” – fogalmazott Claus Gröbner, a szervezőbizottság ügyvezető igazgatója. Tizenhat éve ugyanitt a német-amerikai nyitómeccset 77 803-an látták a helyszínen, ami akkor világcsúcsnak számított.

A düsseldorfi és mannheimi helyszínekre szóló normál jegycsomagok továbbra is kaphatók. A szurkolók választhatnak a VIP-helyszíncsomag – amely minden mérkőzésre érvényes -, a játéknapi csomag (negyeddöntők), valamint a düsseldorfi helyszínre szóló zárószakasz csomagja közül, utóbbi magában foglalja az elődöntőket, a bronzmérkőzést és a döntőt is.

A jegyértékesítés második szakasza szeptemberben kezdődik, és szintén tartalmaz majd játéknapi csomagokat. A gelsenkircheni összecsapás után a többi mérkőzésre Düsseldorfban és Mannheimben kerül majd sor.

A sorozatban harmadszor elit vb-re készülő magyarok előbbi városban szerepelnek Kanada, az Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazahsztán társaságában, míg az A-csoportban a németek és a svájciak mellett Ausztria, a címvédő Finnország, Svédország, Lettország, Szlovénia és Ukrajna játszik. 

A pontos menetrendet szeptemberben hozzák nyilvánosságra. A csoportok utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a sportági második vonalnak megfelelő divízió I/A-ban szerepel, a legjobb négy-négy pedig a negyeddöntőbe jut.

 

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