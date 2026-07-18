Haiti korábbi szövetségi kapitánya visszatér Afrikába

Az 53 éves trénerrel szemben megfogalmazott célokról annyit tudni, hogy ki kell harcolni a kvalifikációt a jövő évi Afrika Kupára, amelynek selejtezőjében szeptemberben kezd majd új csapatával. Akkor a most zajló világbajnokságon negyeddöntős Marokkó, valamint Niger lesz a gaboni válogatott ellenfele, a csoportban még Lesotho szerepel. A négyes első két helyezettje jut ki a kontinensbajnokságra.

Migné öt év után tér vissza az afrikai futballba, korábban Kongó, Kenya és Egyenlítői-Guinea szövetségi kapitánya volt, a 2022-es vb-n a kameruni válogatott szakmai stábjában dolgozott másodedzőként, legutóbb pedig dél-afrikai klubcsapatot irányított a kontinensen.

A francia szakember 2024-től állt a haiti válogatott élén, amely 1974 után szerepelt ismét vb-n, csapatával a csoportkör után búcsúzott, Skóciától 1–0-ra, Brazíliától 3–0-ra, Marokkótól 4–2-re kapott ki , szerdán pedig közös megegyezéssel távozott a karibi csapat éléről.