Nemzeti Sportrádió

Haiti korábbi szövetségi kapitánya visszatér Afrikába

2026.07.18. 16:27
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Sébastien Migné (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Sébastien Migné Haiti
A francia Sébastien Migné lett a gaboni labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, közölte szombaton az afrikai ország sportágát irányító szervezet, de a szerződés feltételeit nem részletezte.

Az 53 éves trénerrel szemben megfogalmazott célokról annyit tudni, hogy ki kell harcolni a kvalifikációt a jövő évi Afrika Kupára, amelynek selejtezőjében szeptemberben kezd majd új csapatával. Akkor a most zajló világbajnokságon negyeddöntős Marokkó, valamint Niger lesz a gaboni válogatott ellenfele, a csoportban még Lesotho szerepel. A négyes első két helyezettje jut ki a kontinensbajnokságra.

Migné öt év után tér vissza az afrikai futballba, korábban Kongó, Kenya és Egyenlítői-Guinea szövetségi kapitánya volt, a 2022-es vb-n a kameruni válogatott szakmai stábjában dolgozott másodedzőként, legutóbb pedig dél-afrikai klubcsapatot irányított a kontinensen.

A francia szakember 2024-től állt a haiti válogatott élén, amely 1974 után szerepelt ismét vb-n, csapatával a csoportkör után búcsúzott, Skóciától 1–0-ra, Brazíliától 3–0-ra, Marokkótól 4–2-re kapott ki , szerdán pedig közös megegyezéssel távozott a karibi csapat éléről.

 

vb 2026 Sébastien Migné Haiti
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