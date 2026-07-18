Polyák–Varga–Kozma-emlékverseny: Lévai Tamás és Váncza István is kiharcolta a bronzmérkőzést

Lévai Tamás, a BHSE vb-bronzérmes kiválósága az Európa-bajnok Takács Istvánt, majd az Ázsia-bajnok kazah Nurszultan Turszinovot is pontozással múlta felül, a negyeddöntőben viszont 8–2-re kikapott az orosz vb és Eb-bronzérmes Milad Alirzajevtől. Utóbbi aztán döntőbe jutott, így Lévai birkózhatott tovább a vigaszágon. Az Ázsia-játékok-győztes, vb-ezüstérmes üzbég Dzsalgaszbaj Berdimuratov következett, egy kitolással, leküldéssel, valamint pörgetéssel 4–0-s előnybe került a magyar birkózó, majd a második menetben Lévait leküldték, riválisa pedig eldobta őt, de a magyar challenge után csak két pontot ítéltek az akcióra, így Lévai 4:3-ra nyert, ezzel kiharcolta a bronzmérkőzést. Az esti programban a kirgiz Aszan Zsaniszov lenne az ellenfele, aki az első körben legyőzte az vb- és Eb-ezüstérmes Szilvássy Eriket, és az elődöntőben sérülés miatt visszalépett Alirzajev ellen – így nagy valószínűséggel nem fog kiállni a bronzmérkőzésre sem.

A 72 kilóban az Eb-ezüstérmes Váncza István 7:1-re kikapott az orosz U23-as Európa-bajnok Rabil Aszkerovtól, majd a vigaszágon 3:2-es győzelmet aratott az az Eb-ezüstérmes török Cengiz Arslan ellen, így készülhet a grúz Dzsoni Hecurjani elleni bronzmérkőzésre.

A szabadfogásúak 74 kilogrammos súlycsoportjában Kuramagomedov Murad, női 68 kilóban pedig Szabados Noémi szerzett bronzérmet, míg Gangl Zétény (szabadfogás, 92 kg) és Lévai Levente (kötöttfogás, 77 kg) ötödik helyen zárt a nemzetközi szövetség (UWW) rangsorverseny-sorozatának budapesti záró állomásán.