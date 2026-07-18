Megdőlt az 1 mérföld 27 éve fennálló világcsúcsa

A sportvilág egyik központja ezekben a hetekben London, a múlt hétvégén ért véget a wimbledoni teniszbajnokság, jövő hét szombaton a triatlonosok világbajnoki sorozata érkezik a brit fővárosba, most pedig a legnagyobb nevű atléták vették birtokba a 2012-es olimpia fő helyszínét.

Project 222. Ezt a nevet kapta Josh Kerr világcsúcskísérlete 1 mérföldön. A britnek eltökélt szándéka volt, hogy 60 000 hazai szurkoló előtt megdöntse Hisam el-Gerúzs 27 éve élő 3:43.13-as eredményét.

A hírek szerint Kerr magaslati felkészülése tökéletesen sikerült, amit a saját szemünkkel is megtapasztalhattunk. Az iramfutók jó tempót diktáltak, de az utolsó másfél kört már egyedül kellett lefutnia, a csengetésnél egy másodperc előnye volt marokkói elődjéhez képest. A mozgása a hajrára is könnyed, laza maradt, a közönség beüvöltötte a célba: 3:42.66, óriási világcsúcs! A 222 másodperc is meglett, Kerr jutalma 50 000 dollár.

A verseny utolsó dobása hozta meg a szenzációt női diszkoszvetésben, addig az elmúlt időszakban megállíthatatlan Valarie Sion vezetett, azonban a lehetséges legutolsó pillanatban váratlan fordulatot vettek az események. A 23 éves Cierra Jacksonnak még profilképe sincs a Nemzetközi Atlétikai Szövetség adatbázisában, de most új Gyémánt Liga-csúccsal, 71.72 méterrel bemutatkozott a világnak.

Emmanuel Wanyonyinak ezúttal sem jött ki a lépés, pedig a zöld fénycsíkot beállították David Rudisha 1:40.91-es világcsúcstempójára. A kenyait az utolsó száz méteren többen is lehajrázták, harmadik 800 méterét sem tudta a nyáron megnyerni. Sikertelennek azért ne nevezzük a szezonját, nemrég ugyanis Monacóban 1000 méteren világcsúcsot futott.

A nap legnagyobb drámája Armand Duplantis nevéhez fűződik, a svéd-amerikai szupersztár ugyan átvitte az 595 centimétert, de ennek megvolt az ára. Fájdalmasan feküdt vissza a szőnyegre, majd ápolni is kellett. Kapott egy kötést a bal combjára, de miután edzőjével, egyben édesapjával, Greg Duplantisszal átbeszélték a helyzetet, a visszalépés mellett döntöttek. Az adódó lehetőséget Sam Kendricks használta ki a legjobban – nem volt hat méter feletti ugrás szombaton, ami meglepetés.

Ja’Kobe Tharp az elmúlt másfél hónapban nagyon elkapta a fonalat, a 110 méteres gátfutás világrekordere kedden Budapesten egy tizedre volt a 12.75-ös csúcsától, most is magabiztosan futott 12.89-et. Még nála is nagyobb önbizalmat sugárzott magából Kayinsola Ajayi, aki 100 méteren játszi könnyedséggel verte meg a vb-címvédő Oblique Seville-t. A 9.84-es nigériai csúcsot futó sprinter 95 méternél olyan szemtelenül nézett rá Seville-re, amit még Noah Lyles is megirigyelne…

Kayinsola Ajayi (balra) így nézett a befutónál a vb-címvédő Oblique Seville-re (Fotó: AFP)

Szintén izgalmas párharcnak ígérkezett Gabrielle Thomas és Julien Alfred ütközete női 200 méteren. Saint Lucia első olimpiai bajnoka, Alfred már a célegyenesbe is elsőként fordult be, majd nem hagyta magát lenyomni, a győztes idő 21.66 lett. Melissa Jefferson-Wooden legyen a talpán, aki megállítja őt a budapesti atlétikai világdöntőn!

A délután záró számában, női 800 méteren elmaradt a valódi csata, Keely Hodgkinson szinte végig két-három méteres előnyben futott Femke Broeders-Bol előtt. A holland a végén 25 századra megközelítette az olimpiai címvédőt, akinek elsősége így sem forgott veszélyben.

Keely Hodgkinson Femke Bolt megelőzve győzött (Fotó: Getty Images)

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA, 11. ÁLLOMÁS, LONDON

Férfiak. 100 m (-0.7): 1. Kayinsola Ajayi (nigériai) 9.84. 400 m: 1. Rai Benjamin (amerikai) 44.05. 800 m: 1. Brandon Miller (amerikai) 1:42.19. 1 mérföld: 1. Josh Kerr (brit) 3:42.66 – világcsúcs, régi: 3:43.13, Hisam el-Gerúzs, 1999. 110 m gát (+0.3): 1. Ja’Kobe Tharp (amerikai) 12.89. 400 m gát: 1. Karsten Warholm (norvég) 46.61. Rúd: 1. Sam Kendricks (amerikai) 595

Nők. 200 m (+0.1): 1. Julien Alfred (Saint Lucia-i) 21.66. 400 m: 1. Marileidy Paulino (dominikai) 48.97. 800 m: 1. Keely Hodgkinson (brit) 1:56.21. 3000 m: 1. Jessica Hull (ausztrál) 8:24.69. Magas: 1. Nicola Olyslagers (ausztrál) 201. Távol: 1. Malaika Mihambo (német) 705 (+1.2). Diszkosz: 1. Cierra Jackson (amerikai) 71.72