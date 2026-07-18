Lang Ádám: Hab lenne a tortán a Kl-főtáblára jutás

Utolsó szakaszához érkezett a DVSC felkészülése, a csapat jövő hét csütörtökön a Pjunik Jerevánt fogadja a Konferencialiga-selejtező második fordulójában. A nyáron jelentős változás történt a klubnál, hiszen az előző bajnoki idényben a csapatot a negyedik helyre kormányzó Sergio Navarro vezetőedző távozott, helyére az észt Gert Remmel érkezett a lengyel Motor Lublin szakmai stábjából. A keretben is nagy volt a jövés-menés, többek között két meghatározó játékos távozott: a középpályás Szűcs Tamás a portugál első ligás FC Famalicaóba, míg a csatár Bárány Donát a holland élvonalbeli ADO Den Haagba szerződött. Lang Ádám viszont maradt, a 33 éves, 70-szeres válogatott hátvéd bizakodó a jövőt illetően.

„Teljes erőbedobással, intenzív edzésekkel készültünk, szerencsére sérülés sem hátráltatta a csapatot, ez mindig kiemelten fontos ezekben a hetekben – mondta lapunknak a debreceniek belső védője. – Már nagyon várjuk, hogy elkezdődjön az idény, mert ez az időszak tétmeccsek nélkül nem a legkellemesebb a játékosok életében… Ha új edző érkezik, az nyilván változással, sok új információval jár, s az marad talpon, aki tud alkalmazkodni; a hosszú évek alatt ezt már megszoktam, nekem ezzel semmi problémám sincs. Idő kell ahhoz, hogy megismerjük, megszokjuk egymást. Az biztos, hogy direktebb lesz a futballunk, amelyet még több intenzív futás jellemezhet. Persze, ez mind csak szöveg, a pályán mutatott játék alapján derül ki, hol tartunk. Nyilván néhány hét alatt nem lehet gyökeres változást tapasztalni, ám a cél, hogy fokozatosan egyre jobbak legyünk. Ezt bizonyíthatjuk is már jövő csütörtökön a Pjunik ellen: kaptunk információt az ellenfélről, néhány szituációt már modelleztünk is, s egyre több részletet ismerünk meg a következő napokban. Bár biztosan nehéz lesz, a célunk nem lehet más, mint továbbjutni.”

A jövő héten a bajnokság is elkezdődik, a DVSC vasárnap 18 órától a Puskás Akadémiát fogadja.

„Ha ugyanolyan erős marad a csapategységünk, mint az előző idényben, újra eredményesek leszünk – ezen dolgozunk. Az újakat befogadtuk, jó benyomást tettek ránk, kíváncsian várjuk, a tétmeccseken hogyan tudják segíteni együttesünket. Bízom benne, hogy a dobogóra odaérhetünk, de azt is tudjuk, a futballban bármi megtörténhet, egyik pillanatról a másikra beüthet a baj, mindenesetre hab lenne a tortán a főtáblára jutás a Konferencialigában. Ami a saját teljesítményemet illet: stabilan és jól akarok játszani, ezt várom el magamtól.”