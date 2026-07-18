Polyák–Varga–Kozma birkózó emlékverseny: vigaszágra várnak a magyar versenyzők

A magyarok szereplése az 57 kilósoknál U23-as Európa-bajnok Terék Gerda 2–2-es vereségével indult, a sportoló a kazah, Ázsia-bajnoki harmadik Nilufar Rajmovával csapott össze. Ezt követően az U23-as Eb-bronzérmes Szenttamási Róza lépett szőnyegre és ugyancsak szoros mérkőzést birkózott az U20-as Eb-ezüstérmes Tindra Dalmyrral, de ő 2–1-re legyőzte svéd riválisát, a nyolcaddöntőben viszont technikai tussal kikapott a kínai olimpiai bronzérmes Kohszin Hungtól. Ugyanebben a kategóriában az Eb-bronzérmes Dollák Tamara a második körben kezdett a fehérorosz Irina Kuracskinával, és bár az újpesti birkózó egy passzivitási ponttal előnybe került, az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Eb-győztes és háromszoros vb-bronzérmes riválisa páros lábfogásból négy pontért ledöntötte, majd egy levitellel, pörgetéssel és egy újabb pároscombfogással 12–1-re lezárta a mérkőzést. A 53 kilósoknál Fáth Biankának sem kedvezett a sorsolás és technikai tussal kikapott a vb-bronzérmes indiai Antim Antimtól.

Dollák Tamara és Terék Gerda legyőzője nem jutott elődöntőbe, így ők egy vereséggel búcsúztak a versenytől.

A férfiaknál a kötöttfogású 87 kg-ban az Eb-győztes Takács István és a vb-bronzérmes Lévai Tamás csatáját utóbbi nyerte 2–1-re. Az egy-egy leküldésből egyikük sem tudott akciót végrehajtani, az utolsó pillanatokban pedig Lévai léptette ki csapattársát - a meccs végkimenetelén ez nem változtatott, mivel először Takácsot küldték le, így 1–1-es állásnál is Lévai Tamás vezetett. A következő körben Lévai ellenfele a kazah Nurszultan Turszinov volt, a Honvéd versenyzője egy remek kontrával és egy leküldéssel hárompontos előnyre tett szert, majd két pörgetéssel 7–0-ra ellépett, előnyét pedig meg is őrizte a meccs végéig. A negyeddöntőben az orosz Milad Alirzajev következett. Lévai kétpontos akcióval kezdett, ám az orosz nem sokkal később levitellel egyenlített, a magyarok elveszítette challenge után pedig 3–2-es orosz vezetésnél visszaküldték Lévait parterhelyzetbe, ahonnan az orosz két pörgetéssel 7–2-re ellépett, majd kitolta Lévait (8-2). A második menetben nagy tempót diktált a magyar birkózó, de nem tudott értékelhető akciót végrehajtani a vb- és Eb-bronzérmes ellenfelén. Lévai negyeddöntős veresége miatt Takács István kiesett.

A szintén 87 kilós Szilvássy Erik a nyolcaddöntőben 2–1-es vereséget szenvedett a kirgiz Aszan Zsaniszovtól, mivel egy-egy leküldés után vb-bronzérmes ellenfele egy pontért kidobta a vb- és Eb-ezüstérmes magyar birkózót a küzdőtérről.

A 72 kg-ban az Eb-ezüstérmes Váncza István a mindössze 20 éves orosz U23-as Európa-bajnok Rabil Aszkerovval mérkőzött, de a meccs elején egy levitel után kétpontos hátrányba került, majd leküldték (3–0), a második menet elején pedig négy pontért eldobta őt orosz vetélytársa. Ezt követően Váncza egy kitolással szépített, ennél közelebb viszont nem tudott zárkózni, így 7–1-re kikapott.

Váncza, Szilvássy, Lévai, Szenttamási és Fáth egyformán a vigaszági folytatásban reménykedik.

A küzdelmek vasárnapig tartanak a BOK-csarnokban, a belépés ingyenes. A program mindennap 10.30 órakor kezdődik, a döntőket pedig 18 órától rendezik.

Korábban a szabadfogásúak 74 kilogrammos súlycsoportjában Kuramagomedov Murad, női 68 kg-ban pedig Szabados Noémi szerzett bronzérmet, míg Gangl Zétény (szf, 92 kg) és Lévai Levente (kf, 77 kg) ötödik helyen zárt a nemzetközi szövetség (UWW) rangsorverseny-sorozatának budapesti záró állomásán.