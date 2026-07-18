Nagy csatában kikapott, nem jutott be a strandröplabda Nemzetek Kupája elődöntőjébe a magyar férfiválogatott

Ha csütörtökön és pénteken sokan mentek ki a városligeti versenypályákra, akkor mit mondjunk a szombatról? Akik csak délre, a magyar válogatott mérkőzésére jöttek, azokat a biztonsági emberek már nem engedték a lelátókhoz, hiszen zsúfolásig telt ház volt.

Egy strandröplabdaversenyen, Magyarországon…

És a fiúk, a magyar válogatott tagjai igyekeztek is meghálálni a bizalmat: hiába lépett tulajdonképpen alkalmi párosként a pályára Dóczi Domonkos és Tari Bence, az első játszmában 21:12-re gyakorlatilag leiskolázta lett ellenfeleit, Edgars Tocst és Gustavs Auzinst, aztán pedig szoros szettben (22:20) hozta a másodikat is. A másik mérkőzésen Hajós Artúrnak és Niemeier Lukasnak a 2024-es Európa-bajnok Martins Plavins és Kristians Fokerots ellen kellett volna hozni a győzelmet. A meccs elején úgy tűnt, hogy ez sikerülhet is, ám a rutinos rókának számító, már 41 esztendős, olimpiai bronzérmes Plavins visszafordította a találkozót és végül ők nyertek 2:0-ra.

Ahhoz képest, hogy korábban a magyar válogatott még sohasem tudott bejutni a Nemzetek Kupája nyolcas döntőjébe, és ahhoz képest, hogy már a negyeddöntőbe jutással is minden idők legjobb eredményét érte el, következett a mindent eldöntő, 15 pontig tartó aranyszett. A szabályok szerint ebben nem szerepelhettek abban a felállásban a párosok, amelyben az első két meccset lejátszották. A mieinknél adva volt, hogy legeredményesebbként Hajós Artúr lesz az egyik játékos, a blokker mellé pedig a másik páros mezőnyöse, a kétszeres korosztályos Eb-bronzérmes Tari Bence jött, míg a letteknél Fokerots és Auzins állt össze. Akik eleinte nem találták az összhangot, így a mieink már 10:5-re is vezettek, de aztán jött a rutin és 13:13-nál már egyenlő volt az állás. Így is a mieinknek volt először meccslabdájuk, de ezt sajnos a lettek hárították, majd egyből fordítottak is és végül 18:16-ra nyertek.

„Most és a szintén rendkívül erős hollandok ellen is csak egy hajszálon múlt a nagyobb siker – mondta el lapunk kérdésére Hajós Artúr a mérkőzés után. – Úgy gondolom, hogy a meccs nagy részében partiban voltunk egy Európa-bajnok kettőssel is, szóval összességében bizonyítottuk, hogy kiegészülve a sérült Stréli Bencével és Veress Ákossal, most van hat olyan magyar férfijátékos, akire lehet alapozni a jövőt. Sajnálom, hogy végül nem sikerült kiharcolni a győzelmet, de így is nagyon szép az az eredmény, amit most elértünk.”