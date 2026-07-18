A tavalyinál izgalmasabb és taktikusabb Kékszalag várható

Csak két százalékkal csökkent a Kékszalag útvonala a tavalyihoz képest az alacsonyabb vízállás miatt, hiszen mindössze 3200 méterrel rövidül a nagyjából 155 kilométeres pálya. A szervezők az egyébként is sekély Keszthelyi-öbölnél mintegy 1600 méterrel tolták el a pálya útvonalát keleti irányban, és rendszeres merüléspróbát végeznek, mert a cél az, hogy a teljes mezőny el tudjon indulni, és teljesíteni tudja a versenyt.

„Az útvonal három pontján is a 240 centis mélységet jelző, világító bójákat helyezünk el, egyet a tihanyi cső bejáratánál, egyet Balatongyörök után, az északi parthoz közel, egyet pedig Balatonmáriafürdő előtt – mondta lapunknak Holczhauser András, a versenyt rendező Magyar Vitorlásszövetség (MVSZ) főtitkára. – Ezenkívül most először kötöttünk olyan, minden indulóra vonatkozó megállapodást a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatával, amely nemcsak személyi mentést tartalmaz, mint eddig, hanem a Balaton Help Standard csomagjában foglalt technikai mentést is, természetesen térítésmentesen.”

Az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat ebben az évben a megszokotthoz képest későn, július 30-án rendezik, aminek az az oka, hogy a rendezők tiszteletben tartják az alapítók 1934-ben kifejezett szándékát, vagyis hogy a verseny a júliusi teliholdhoz közeli napon indul, ami most 29-ére esik, de jövőre július 15-én lesz.

„Az idén nagyobb taktikai csata várható, mint tavaly, most szinte kizárható, hogy megismétlődik az a fantasztikus szél, amelynek számos sebességi rekordot köszönhetünk. A címvédő, Józsa Márton vezette Fifty-Fifty nagyon összeszokott csapattal versenyez, és továbbra is technikai fölényben van, de indul négy-öt olyan többtestű hajó is, amely igenis odaérhet az első helyre – tette hozzá a főtitkár. – Tudom, hogy mindenki az alacsony vízállás miatt aggódik, ám nem először fordul elő hasonló, a 2003-as negatív rekord után később is volt már alacsonyabb, mint most. Ilyenkor a megszokott rutintól eltérve a partközeli navigációra, a kikötői manőverekre jobban kell figyelni, a vízen nem vehető észre semmi, a vitorlázást és annak élvezeti értékét nem befolyásolja.”

A rendezők az idén is 500–600 hajó nevezését várják, az indulók között olyan olimpikonok is lesznek, mint a Kékszalag-rekordgyőztes Litkey Farkas vagy a kormányosként a magyar tókerülő versenyen most debütáló Vadnai Benjamin. A rendezvény egyik lenagyobb vonzereje a sportág technikai arzenálja mellett a klasszikus hajóosztályok viadala, július 24-én este mutatkozik be a kilencvenéves, legendás 30-as cirkálóosztály, amelyet kifejezetten a Balatonra terveztek, és amely az első Kékszalagot is megnyerte a dr. Ugron Gábor vezette Rabonbán I révén. Természetesen ott lesz a sebességi rekordot 57 évig tartó 75-ös cirkáló, a Nemere II, illetve a 130 éves Kishamis, amely a Balaton legöregebb vitorlása.

Az MVSZ és a Telekom együttműködésének köszönhetően ezúttal is a verseny teljes ideje alatt működik majd az online élő közvetítés, a tavalyi tapasztalatokat összegezve több lesz a kamera és a kísérő motoros, sőt, tíz, a versenyen induló hajón is lesz majd fedélzeti kamera, ami még közvetlenebbé teszi az élményt a nézők számára. A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) engedélyével több kikötőben is lesz felszerelve kamera, így a partról is több helyről figyelhetjük majd a mezőnyt, és a stúdióban is megduplázzák a szakemberek létszámát, a több anyag miatt pedig még élvezhetőbb lesz a verseny a kivetítőn.

Holczhauser András 13 éve tölti be az MVSZ főtitkári posztját, a hazánkban emblematikussá vált Kékszalag ez idő alatt is látványosan fejlődött.

„A fejlődés nagyon látványos, amit a rekordok és a növekvő médiafigyelem is jól mutat, ám a legfontosabb, hogy a Kékszalag valóban a magyar vitorlázás ünnepe maradt. Így kezeli mindenki, indulnak rajta családok, barátok, kicsik, nagyok, idősek, profi és amatőr vitorlázók, nagyon széles a paletta. Számos hajóosztály képviselteti magát, 2014 óta a többtestűek is minden évben indulhatnak, de a hagyományok tiszteletét mutatja, hogy ez megmaradt a klasszikus hajók versenyének is. És mivel a címvédő és a sebességi rekordot tartó Fifty-Fifty hazai tervezésű és építésű hajó, elmondható, hogy a Kékszalag a magyar hajóiparra is hatással van” – tette hozzá Holczhauser, aki szerint a rendezők a Kékszalag fesztiváljellegét is szeretnék tovább erősíteni.