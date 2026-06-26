Magyar Zsolt a több játéklehetőség reményében írt alá a Csíkszeredához

NAGY A JÖVÉS-MENÉS az utóbbi évekhez viszonyítva a Puskás Akadémiánál. Előbb Hornyák Zsolt vezetőedző intett búcsút a felcsútiaknak, majd a válogatott kapus, Szappanos Péter jelentette be, hogy Újpestre igazol, őt aztán követte a IV. kerületbe a válogatottban szintén bemutatkozó védő, Markgráf Ákos. Ám míg Szappanos Péter szabadon igazolhatóként távozott, a 20 éves labdarúgóért pénzt kap a bajnokságban hatodik helyen végző klub. Rajtuk kívül még az MTK-nak kölcsönbe adott Kerezsi Zalán mellett Umathum Ádám sem tér vissza Felcsútra, a 20 éves középső védőre a bajnok ETO FC vetett szemet. A távozók közé tartozik még a januárban Csákvárról igazolt támadó középpályás, Magyar Zsolt is. Bár Hornyák Zsolt vezetőedző akkoriban nagy jövőt jósolt a futballistának, csupán 12 bajnoki mérkőzésen szerepelt a csapatban (egy gólt szerzett, két gólpasszt adott), és mostantól a román Superligában szereplő FK Csíkszeredában folytatja pályafutását, a kölcsönszerződése egy évre szól. A Veszprém vármegyei Eplényből származó futballistát Csíkszeredában értük utol.

„Kissé meglepett a kölcsönadás ténye – mondta megkeresésünkre a játékos. – Ám elfogadva a klub döntését, a több játéklehetőség reményében belevágok a légióséletbe. Bizonyítani szeretném magamnak és persze másoknak is, hogy nem véletlenül futballoztam a magyar élvonalban. Noha az elmúlt bajnokságban a szintén Csíkszeredában kölcsönben szereplő Nagy Zoárd visszatért Felcsútra, azért nem idegen a közeg, hiszen a Szabó István vezette edzői stábban mindenki magyar. Egyelőre az ismerkedés fázisában vagyunk, de nem lesz gond a beilleszkedéssel. A hőmérséklet valamivel enyhébb, mint Felcsúton, ám pénteken Dunaszerdahelyre utazunk, ahol a Mol Arénában a Duna-kupán veszünk részt az ETO, a Topolya és a házigazda DAC társaságában.”

Persze nemcsak távozók, visszatérők is lesznek Felcsúton. Az új szakmai stáb abban bízik, hogy a DVTK-nak kölcsönadott csatár, Lamin Colley, valamint a Nyíregyházától érkező Dala Martin kapus is a keret erőssége lesz. Rajtuk kívül a tervek szerint Farkas Bendegúz, Lehoczki Bendegúz, Nagy Zoárd, Ominger Gergő is csatlakozik az együtteshez.

Sok a kérdőjel a Puskás Akadémiával kapcsolatosan, egy azonban biztos, szerda óta Babó Levente vezetőedző irányításával együtt gyakorol a keret. Július 4-én a szlovák bajnok Slovannal játszik felkészülési mérkőzést a csapat, majd ausztriai edzőtáborba utazik, ahol a tervek szerint az osztrák Blau-Weiss Linz, a cseh Slovan Liberec, valamint a török Basaksehir ellen lép pályára.