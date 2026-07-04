Nemzeti Sportrádió

Hegedűs 70 méteres gólja ellenére kikapott a Csíkszereda

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.07.04. 23:00
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Fotó: FC Zbrojovka Brno﻿
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Zbrjovka Brno felkészülés Csíkszereda
Ötödik felkészülési mérkőzését játszotta szombaton az Ausztriában edzőtáborozó FK Csíkszereda, a székelyföldi csapat kétszer 60 perces küzdelemben maradt alul a cseh Zbrojovka Brnóval szemben.

Szabó István vezetőedző csapata különleges góllal szerzett vezetést a 36. percben, Hegedűs János saját térfeléről, jó 70 méteres lövéssel lepte meg a brnói kapust. A cseh együttes azonban még a szünet előtt egyenlített, a második félidőben pedig a győztes gólt is megszerezte a több mint kétsornyi játékost pályára bevető csíkszeredaiakkal szemben.

Az FK felkészülési programjában további két edzőmérkőzés szerepel, kedden az osztrák negyedosztályban szereplő USV Scheiblingkirchen-Warth, szerdán pedig a horvát élvonalbeli Slaven Belupo ellen.

Felkészülési mérkőzés
Zbrojovka Brno–FK Csíkszereda 2–1 
Csíkszereda: Pap – Ódor, Palmes, Hegedűs, Pászka – Veres, Bödő, Magyar – Stahl, Eppel, Szalay. Cserék: Simon (kapus), Trif, Csürös, Szabó Alex, Papp, Iosif, Czékus, Nyitra, Tajti, Anderson Ceará, Bota, Dolny, Noveli, Vukic. Vezetőedző: Szabó István
Gólszerző: Vedral, Vachousek, ill. Hegedűs 
 

 

Zbrjovka Brno felkészülés Csíkszereda
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