Hegedűs 70 méteres gólja ellenére kikapott a Csíkszereda

Szabó István vezetőedző csapata különleges góllal szerzett vezetést a 36. percben, Hegedűs János saját térfeléről, jó 70 méteres lövéssel lepte meg a brnói kapust. A cseh együttes azonban még a szünet előtt egyenlített, a második félidőben pedig a győztes gólt is megszerezte a több mint kétsornyi játékost pályára bevető csíkszeredaiakkal szemben.

Az FK felkészülési programjában további két edzőmérkőzés szerepel, kedden az osztrák negyedosztályban szereplő USV Scheiblingkirchen-Warth, szerdán pedig a horvát élvonalbeli Slaven Belupo ellen.

Felkészülési mérkőzés

Zbrojovka Brno–FK Csíkszereda 2–1

Csíkszereda: Pap – Ódor, Palmes, Hegedűs, Pászka – Veres, Bödő, Magyar – Stahl, Eppel, Szalay. Cserék: Simon (kapus), Trif, Csürös, Szabó Alex, Papp, Iosif, Czékus, Nyitra, Tajti, Anderson Ceará, Bota, Dolny, Noveli, Vukic. Vezetőedző: Szabó István

Gólszerző: Vedral, Vachousek, ill. Hegedűs

