NS-partnerség: újabb díjakat kapott a Bölöni-film

Az értékelés során a zsűri kiemelte, hogy teljesen egyhangú döntés született. A díjátadó gálaestnek a budapesti Hagyományok Háza adott otthont. A szervezők közleménye szerint a fesztiválra a világ minden tájáról 464 alkotást neveztek.

A film két rendezője, Szabó Attila (balra) és Kollarik Tamás a szombathelyi filmfesztiválon elnyert díjjal

A napokban egy másik sikert is elkönyvelhetett a Bölöni-film, elnyerte ugyanis a 13. Savaria Filmszemle fődíját is a Nemzeti értékeink kategóriában. Ennek a díjátadónak Szombathelyen az Agora-Savaria Filmszínház adott otthont. A Bölöni – az erdélyi legenda médiapartnere a Nemzeti Sport, a film szakértője lapunk főszerkesztője, Szöllősi György volt.