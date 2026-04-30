NS-partnerség: újabb díjakat kapott a Bölöni-film

2026.04.30. 10:18
Kollarik Tamás (balra) a pápai filmfesztivál alapítója és igazgatója, Pozsgai Zsolt társaságában
Bölöni-film Nemzeti Sport Bölöni László
A legjobb magyar egész estés dokumentumfilm díját, az Aranydiót (Best documentary) és a nemzetközi zsűri különdíját (Jury Special Award) is elnyerte a Bölöni – az erdélyi legenda című film a VI. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválon, amelyen játékfilmeket, rövid játékfilmeket, dokumentumfilmeket, rövid dokumentumfilmeket, animációs és kísérleti filmeket vetítettek – derül ki a film ötletgazdája és rendezője, Kollarik Tamás Facebook-bejegyzéséből.

Az értékelés során a zsűri kiemelte, hogy teljesen egyhangú döntés született. A díjátadó gálaestnek a budapesti Hagyományok Háza adott otthont. A szervezők közleménye szerint a fesztiválra a világ minden tájáról 464 alkotást neveztek.

A film két rendezője, Szabó Attila (balra) és Kollarik Tamás a szombathelyi filmfesztiválon elnyert díjjal

A napokban egy másik sikert is elkönyvelhetett a Bölöni-film, elnyerte ugyanis a 13. Savaria Filmszemle fődíját is a Nemzeti értékeink kategóriában. Ennek a díjátadónak Szombathelyen az Agora-Savaria Filmszínház adott otthont. A Bölöni – az erdélyi legenda médiapartnere a Nemzeti Sport, a film szakértője lapunk főszerkesztője, Szöllősi György volt.

