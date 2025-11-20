Nemzeti Sportrádió

Gheorghe Hagi is részt vett a Bölöni-film bukaresti díszbemutatóján

2025.11.20. 20:06
Szöllősi György (balról), Gheorghe Hagi, Bölöni László és a két társrendező, Kollarik Tamás és Szabó Attila a bukaresti díszbemutatón
Bölöni-film dokumentumfilm Gheorge Hagi Bukarest Bölöni László
Marosvásárhely, Budapest, valamint további magyarországi és erdélyi városok után Bukarestben is bemutatták a Bölöni Lászlóról készült dokumentumfilmet.

 

A román főváros egyik plázamozijában rendezett vetítésen részt vettek a Steaua hajdani futballistái is: Marius Lacatus, Adrian Bumbescu, Victor Piturca és Miodrag Belodedici társaságában megjelent Gheorge Hagi is. A „Kárpátok Maradonája” röviden nyilatkozott lapunknak: „Nagyon tetszett a film. Laci játékosként és edzőként is a legmagasabb szintre jutott. Igazi bajnok, valódi nyertes típus, aki csak a győzelmet ismeri.”

Óriási volt a médiaérdeklődés

A bemutatót hatalmas médiaérdeklődés kísérte, erdélyi tudósítónk, Boros Miklós beszámolója szerint „a román sajtó elsősorban Valentin Ceausescu megjelenését emelte ki, hiszen az egykori kommunista diktátor fia, aki a háttérből intézte az 1986-ban BEK-győztes Steaua ügyeit, a nyilvánosságtól visszavonultan él”.

A premieren a film társrendezői, Kollarik Tamás és Szabó Attila mellett jelen volt Demeter András, Románia kulturális minisztere, Kissné Hlatki Katalin, hazánk bukaresti nagykövete, Szöllősi György, a film szakértője, a Nemzeti Sport főszerkesztője, valamint Jenei Krisztina, Jenei Imre lánya is.

 
 

A román labdarúgás számos nagy egyénisége jelenlétében mutatták be Bukarestben a „Bölöni – az erdélyi legenda” című dokumentumfilmet, amelynek vetítését nemcsak Bölöni László egykori csapattársai, hanem számos ellenfele is megtisztelte jelenlétével, Gheorghe Hagitól kezdve egészen Helmut Duckadam özvegyéig. Az eseményről beszámoló román sajtó elsősorban Valentin Ceausescu megjelenését emelte ki, hiszen az egykori kommunista diktátor fia, aki a háttérből egyengette az 1986-ban BEK-győztes Steaua ügyeit, a nyilvánosságtól visszavonultan él. Hiányoztak viszont a román állam vezetői; Tudorel Stoica, a Steaua ’80-as évekbeli csapatkapitánya nyilatkozatában ki is emelte, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök nem tett eleget a meghívásnak – ellenpéldaként hozva fel, hogy a magyar kormány hivatalosan is képviseltette magát a bukaresti klub legnagyobb sikerét elérő edző, Jenei Imre nagyváradi temetésén. 

B. M. 

 
A ROMÁN LAPOK IS FOGLALKOZTAK A PREMIERREL 

 

Bölöni-film dokumentumfilm Gheorge Hagi Bukarest Bölöni László
