Gheorghe Hagi is részt vett a Bölöni-film bukaresti díszbemutatóján

A román főváros egyik plázamozijában rendezett vetítésen részt vettek a Steaua hajdani futballistái is: Marius Lacatus, Adrian Bumbescu, Victor Piturca és Miodrag Belodedici társaságában megjelent Gheorge Hagi is. A „Kárpátok Maradonája” röviden nyilatkozott lapunknak: „Nagyon tetszett a film. Laci játékosként és edzőként is a legmagasabb szintre jutott. Igazi bajnok, valódi nyertes típus, aki csak a győzelmet ismeri.”

Óriási volt a médiaérdeklődés

A bemutatót hatalmas médiaérdeklődés kísérte, erdélyi tudósítónk, Boros Miklós beszámolója szerint „a román sajtó elsősorban Valentin Ceausescu megjelenését emelte ki, hiszen az egykori kommunista diktátor fia, aki a háttérből intézte az 1986-ban BEK-győztes Steaua ügyeit, a nyilvánosságtól visszavonultan él”.

A premieren a film társrendezői, Kollarik Tamás és Szabó Attila mellett jelen volt Demeter András, Románia kulturális minisztere, Kissné Hlatki Katalin, hazánk bukaresti nagykövete, Szöllősi György, a film szakértője, a Nemzeti Sport főszerkesztője, valamint Jenei Krisztina, Jenei Imre lánya is.