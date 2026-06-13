Nemzeti Sportrádió

Exkluzív interjú Thomas Doll-lal; Bernd Storck a 10 éves osztrákverésről

L. P. I.L. P. I.
2026.06.13. 23:48
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Thomas Doll bízik Wirtz és Musiala kreativitásában. A németek vasárnapi vb-rajtja előtt a korábbi ferencvárosi edzővel Borbola Bence beszélgetett – nemcsak a világbajnokságról és a német válogatott esélyeiről, hanem a Ferencvárosról és a családjáról is.

Még nem tudni, Mexikó mennyit profitál a vb-társrendezésből. Borsos László egy gazdasági szakújságíróval vette végig, hogy rövid, illetve hosszú távon mennyit hoz a konyhára a világbajnokság, illetve mi a kockázat a rendezésben. Címlapsztori két oldalon.

Bernd Storck-interjú a 2016-os Eb évfordulóján. A kapitány a magyar–osztrák nyitó csoportmeccs egy évtizedes évfordulóján Borbola Bencének mesélt az akkori döntésekről és hatásaikról, körúti ünneplésről, generációs élményről és a szeretethullámról, amely elborította a válogatottat.

…és még: F1-es időmérő Katalóniában; öttusa vk-verseny Budapesten; férfi kézilabda final four Kölnben; bronzos Fradi a férfi vízilabda BL-ben; kajakarany és -ezüst Montemor-o-Velhóban az Eb-n.

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