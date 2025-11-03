Budapesten is nagy sikerrel mutatták be a Bölöni-filmet
Az elsősorban a szakmai közönségnek szóló, a miskolci Cinefest Nemzetközi Filmfesztiválon történő vetítés és a hivatalos marosvásárhelyi premier – amely helyszín a címszereplő kifejezett kérése volt – után Budapesten is sor került a Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilm díszbemutatójára.
Kollarik Tamás és Szabó Attila 120 perces alkotását hétfő este az Uránia Filmszínházban mutatta be a forgalmazó, az Uránia-Film, és szerdától már a nagyközönség is láthatja a hazai mozikban, november 16-án pedig jön a bukaresti premier is. Az egy nap alatti három marosvásárhelyi telt házas premiert kilenc nap alatt tizenkét közönségtalálkozó követte Erdélyben, ezek mindegyike óriási érdeklődést vonzott és zajos sikert hozott. A romániai és a magyarországi szaksajtó – nem csak a sportújságírók – is ünnepli a filmet. Budapesten hasonlóan nagy szeretettel fogadták a produkciót.
A rendezőpáros csaknem öt éven át dolgozott a filmen, tizenkét ország ötven városában forgattak és vettek fel több mint hatvan interjút, több ezer kilométer utat megtéve, több száz óra archív anyagot feldolgozva, közösségi és magánarchívumokban egyaránt kutatva. A játékosként BEK-győztes, 102-szeres román válogatott labdarúgó, az edzőként Cristiano Ronaldót is felfedező Bölöni László életét világsztárok – köztük Gheorghe Hagi, Helmut Duckadam, Raphaël Varane, Axel Witsel, Petr Cech, Ricardo Quaresma vagy Hugo Viana, a magyarok közül Nyilasi Tibor, Kovács Kálmán – közreműködésével mutatja be a film, amely hiteles korrajzként vezet végig a kelet-európai futball és társadalom elmúlt évtizedein.
Természetesen megtelt az Uránia Filmszínház nagyterme a budapesti díszbemutatóra. Mások mellett tiszteletét tette Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke és Románia budapesti nagykövete Gabriel Sopanda is. Jelen voltak az alkotók és a film szereplői közül is többen, köztük Luciano D’Onofrio, a Standard Liege korábbi sportigazgatója, aki dolgozott együtt a belga klubnál Bölöni Lászlóval. Az edzőkollégák sorából megjelent ifjabb Szergej Kuznyecov, vagy a filmben megszólalók közül a korábbi 34-szeres válogatott labdarúgó, Martos Győző.
A díszbemutató idején Orbán Viktor is bejegyzésben köszöntötte a budapesti filmpremiert közösségi oldalán. „Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja, a magyar sporttörténet legendája. Puskás után az egyetlen magyar labdarúgó, aki BEK-trófeát emelhetett a magasba. A film számunkra nosztalgia és memento, az utókornak pedig betekintés a hőskorba” – fogalmazott posztjában a miniszterelnök.
„A filmvásznon is legendás!” – Orbán Viktor Bölöni Lászlót és a róla szóló filmet méltatta
A vetítés után Csisztu Zsuzsa műsorvezető a színpadra szólította az alkotókat és a főszereplőt, akit vastaps fogadott, és aki meghatottan beszélt arról, hogy dokumentumfilm készült az életéről, és külön megköszönte Kollarik Tamás, Szabó Attila, illetve a producer, Novák Tamás munkáját, akikkel a több évig tartó közös munka során barátok lettek.
„Labdarúgóedző vagyok, nem pedig filmesztéta, ennél fogva nem mernék belemenni a mű szakmai elemzésébe – mondta a Nemzeti Sportnak a bemutató kapcsán Bölöni László. – Azt viszont tudom, hogy nagyon sokan nagyon sok munkát fektettek ebbe a filmbe. A rendezők, az operatőrök, a vágók mellett az aláfestő zene megalkotói is. Számomra természetesen minden mást jelent, mint az egyszeri néző számára, hiszen minden mozdulat, utalás, elejtett mondat más érzelmeket vált ki belőlem, a szereplőből, mint azokból, akik megnézik a filmet. Egy biztos, valódi öröm vagy bánat rejlik minden pillanatban.”
A film elkészülését támogatta a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum és a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Nemzeti Sport pedig szakmai partnere volt a produkciónak, amelynek vezető szakértője Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, aki az ugyancsak NS-munkatárs Vajda György mellett meg is szólal a filmben.
„Korszakokon és országokon átívelő csodás utazás a film” – interjú Kollarik Tamással, a film társrendezőjével
– Honnan jött az ihlet, hogy egész estét filmet forgasson Bölöni Lászlóról?
– Honvéd-szurkoló vagyok, és az 1985–1986-os BEK-sorozatban összesorsolták a kispesti csapatot a Steauával. Meggyőződésem volt, hogy a Honvéd simán továbbjut, de nem így lett, sőt a bukarestiek az egész sorozatot megnyerték. Azóta folyamatosan követtem Bölöni László pályafutását, tíz-tizenöt éve gondolkodom a dokumentumfilmen, öt-hat éve már összeállt a kreatív koncepcióm, de beláttam, hogy kell magam mellé találnom egy erdélyi rendezőtársat, nemcsak a román nyelv ismerete miatt, hanem mert egy erdélyi magyar számára Bölöni sokkal többet jelent. Így felkértem Szabó Attila székelyudvari dokumentumfilmest, aki igaz barátom, együtt kerestük meg aztán Bölöni Lászlót.
– Ő és a megszólaló világsztárok is készségesek voltak?
– Bölöni előbb bekérte a korábbi könyveinket, filmjeinket, és aztán jelentkezett. Nagy megtiszteltetés volt, hogy ezek után szabad kezet adott nekünk. Neki köszönhető a tucatnyi közreműködő világsztár, nevére megnyílt előttünk a Manchester United edzőbázisa is. És még egy név segített sokat: Puskás Ferencé. Minden interjúalanyunk azonnal megemlítette.
– Aki nem futballrajongó, mit kap a filmtől?
– Bölöni László sorsa meseszerű, a nehéz, ráadásul kisebbségi sorból érkező legkisebb fiú a csúcsra jut, majd ötven évet tölt el az európai élfutballban. Korszakokon és országokon átívelő csodás utazás a film. Magyar, román sorsközösségben kell éljen a Kárpátok mentén, de a nehéz, összetett és fájdalmas történelmi örökség ellenére is van olyan, amit közösen tisztelhetünk és szerethetünk: Bölöni és pályafutása ilyen.
„Bölöni László fiatalkorunk Ronaldója és Messije” – interjú Szabó Attilával, a film társrendezőjével
– Másként látja a filmet egy erdélyi magyar, egy anyaországi magyar, egy román vagy egy nyugat-európai ember?
– Nekem már az nagy megtiszteltetés volt, hogy Tamás behívott erre a filmre. A közös célunk az volt, hogy ez a film hidat képezzen a két nemzet között. A román cím is erre utal: Bölöni – a legenda, aki összeköt. Bemutatunk valakit, akit a románok és a magyarok is a magukénak érezhetnek. De közben az erdélyi magyar sorsot is meg akartuk mutatni minden nehézségével úgy, hogy mindez nemzetközi téren is érthető legyen. Nem volt egyszerű, remélem, hogy sikerült megvalósítani.
– Erdélyiként önnek mit jelent Bölöni László?
– Ő a mi fiatalkorunk Ronaldója és Messije. De elsősorban nem sportfilmet akartunk készíteni, hanem arra is kíváncsiak voltunk, milyen ember is Bölöni László. A konklúzióm: éppen olyannak képzeltem, amilyennek megismertem. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy el tudtuk érni nála, minket tartson a legalkalmasabbnak a film elkészítésére. És amikor kész lett, úgy fogadta el, ahogy van. Ennél nagyobb dicséret nem is kell.
– Talán a futballsztárok megszólaltatásánál is nagyobb fegyvertény Valentin Ceausescu, az egykori diktátor fiának, a Steaua akkori patrónusának szereplése. Ő könnyen állt kötélnek?
– Sokáig csak az az álmainkban szerepelt, hogy a kameránk elé álljon, Romániában élek, jól tudom, hogy nemigen jelent meg a nyilvánosságban az elmúlt harminc évben. Bölöni László miatt velünk kivételt tett. Egy kérése volt: futball, Steaua, Bölöni. Ezekről kérdezhetjük. Tiszteletben tartottuk.