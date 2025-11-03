Budapesten is nagy sikerrel mutatták be a Bölöni-filmet

„Korszakokon és országokon átívelő csodás utazás a film” – interjú Kollarik Tamással, a film társrendezőjével

Kollarik Tamás társrendező

– Honnan jött az ihlet, hogy egész estét filmet forgasson Bölöni Lászlóról?

– Honvéd-szurkoló vagyok, és az 1985–1986-os BEK-sorozatban összesorsolták a kispesti csapatot a Steauával. Meggyőződésem volt, hogy a Honvéd simán továbbjut, de nem így lett, sőt a bukarestiek az egész sorozatot megnyerték. Azóta folyamatosan követtem Bölöni László pályafutását, tíz-tizenöt éve gondolkodom a dokumentumfilmen, öt-hat éve már összeállt a kreatív koncepcióm, de beláttam, hogy kell magam mellé találnom egy erdélyi rendezőtársat, nemcsak a román nyelv ismerete miatt, hanem mert egy erdélyi magyar számára Bölöni sokkal többet jelent. Így felkértem Szabó Attila székelyudvari dokumentumfilmest, aki igaz barátom, együtt kerestük meg aztán Bölöni Lászlót.

– Ő és a megszólaló világsztárok is készségesek voltak?

– Bölöni előbb bekérte a korábbi könyveinket, filmjeinket, és aztán jelentkezett. Nagy megtiszteltetés volt, hogy ezek után szabad kezet adott nekünk. Neki köszönhető a tucatnyi közreműködő világsztár, nevére megnyílt előttünk a Manchester United edzőbázisa is. És még egy név segített sokat: Puskás Ferencé. Minden interjúalanyunk azonnal megemlítette.

– Aki nem futballrajongó, mit kap a filmtől?

– Bölöni László sorsa meseszerű, a nehéz, ráadásul kisebbségi sorból érkező legkisebb fiú a csúcsra jut, majd ötven évet tölt el az európai élfutballban. Korszakokon és országokon átívelő csodás utazás a film. Magyar, román sorsközösségben kell éljen a Kárpátok mentén, de a nehéz, összetett és fájdalmas történelmi örökség ellenére is van olyan, amit közösen tisztelhetünk és szerethetünk: Bölöni és pályafutása ilyen.

„Bölöni László fiatalkorunk Ronaldója és Messije” – interjú Szabó Attilával, a film társrendezőjével

Szabó Attila társrendező

– Másként látja a filmet egy erdélyi magyar, egy anyaországi magyar, egy román vagy egy nyugat-európai ember?

– Nekem már az nagy megtiszteltetés volt, hogy Tamás behívott erre a filmre. A közös célunk az volt, hogy ez a film hidat képezzen a két nemzet között. A román cím is erre utal: Bölöni – a legenda, aki összeköt. Bemutatunk valakit, akit a románok és a magyarok is a magukénak érezhetnek. De közben az erdélyi magyar sorsot is meg akartuk mutatni minden nehézségével úgy, hogy mindez nemzetközi téren is érthető legyen. Nem volt egyszerű, remélem, hogy sikerült megvalósítani.

– Erdélyiként önnek mit jelent Bölöni László?

– Ő a mi fiatalkorunk Ronaldója és Messije. De elsősorban nem sportfilmet akartunk készíteni, hanem arra is kíváncsiak voltunk, milyen ember is Bölöni László. A konklúzióm: éppen olyannak képzeltem, amilyennek megismertem. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy el tudtuk érni nála, minket tartson a legalkalmasabbnak a film elkészítésére. És amikor kész lett, úgy fogadta el, ahogy van. Ennél nagyobb dicséret nem is kell.

– Talán a futballsztárok megszólaltatásánál is nagyobb fegyvertény Valentin Ceausescu, az egykori diktátor fiának, a Steaua akkori patrónusának szereplése. Ő könnyen állt kötélnek?

– Sokáig csak az az álmainkban szerepelt, hogy a kameránk elé álljon, Romániában élek, jól tudom, hogy nemigen jelent meg a nyilvánosságban az elmúlt harminc évben. Bölöni László miatt velünk kivételt tett. Egy kérése volt: futball, Steaua, Bölöni. Ezekről kérdezhetjük. Tiszteletben tartottuk.