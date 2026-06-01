Csercseszov: A PSG korszakos csapattá nőheti ki magát; Détári Lajos: A hőséget nem lehetett legyőzni

„Végül egy gólon múlt, hogy kiestünk, de akkor azt hittük, nem baj, jön majd a többi nagy torna, Európa-bajnokság és világbajnokság” – így emlékezett vissza Détári Lajos a mexikói vb napra pontosan negyven évvel ezelőtti, máig a legtöbb kérdést felvető magyar mérkőzésére, a szovjetektől elszenvedett 6–0-s vereségre. A 61-szeres válogatott, hétszeres világválogatott, máig utolsó világbajnoki gólszerzőnk szerint „a legnagyobb hiba az volt, hogy mindennap tizenkét órakor edzettünk. Azok az emberek, akik Mezey Györgynek segítettek, és mondták, hogy mi is itt voltunk kint, Mexikóban, és itt lettünk olimpiai bajnokok, félrevezették Mezey Györgyöt.”

Az előző heti edzések után immár bentlakásos rendszerben készül a telki edzőtáborban Finnország és Kazahsztán ellen a magyar labdarúgó-válogatott. Hétfő délutánra minden futballista megérkezett Telkibe azok közül, akiknek hétfőn nap közben meg kellett érkezniük; egy-két játékos csak kedden csatlakozik a többiekhez. Újra együtt, egy csapatban készülhet Gruber Zsombor és Pécsi Ármin. Ők ketten kisgyerekként Győrben lettek csapattársak, középiskolásként együtt kerültek Felcsútra a Puskás Akadémiához. „A felcsúti kollégiumban sokat álmodoztunk arról, hogy sikeres futballisták leszünk. De arra talán mi sem gondoltunk, hogy a magyar válogatottban egyszerre leszünk kerettagok” – mondta Gruber a Nemzeti Sportnak.

Több mint 200 meccset játszott már egymás ellen a Veszprém és a Szeged a két sztárcsapat 1981 óta íródó közös történetében, de korábban sohasem született annyi gól, mint múlt hét pénteken a bajnoki finálé első felvonásában. Az Építők 38–36-ra győzött, a 74 gól eggyel több, mint amennyit 2021. június 5-én szintén a Veszprém Arénában összehoztak a felek. Az öt évvel ezelőtti meccs jóval kellemesebb emlék a szegedieknek, hiszen 37–36-ra győzni tudtak az ősi rivális otthonában, s a bajnoki címet is hazavitték. Kedden a Veszprémnek lesz „meccslabdája” az egyik fél második győzelméig tartó aranycsatában, az esélyek Xavier Pascual együttese mellett szólnak.

Miközben azt latolgattuk, vajon a Szeged, esetleg az Oroszlány esik ki a férfi kosárlabda-élvonalból, lassan közel került a veszélyzónához a Zalaegerszeg is. A gárdánál ekkor a harmadik vezetőedző dolgozott az idényben, a szlovén Sebastjan Krasovecet már novemberben menesztették, utódját, a görög Kosztasz Mexaszt április végén, ám a beugró segédedző, Baki Gergely sem tudta megállítani a mélyrepülést. A vele elért három győzelem és négy vereség nem volt elegendő, hogy a ZTE megőrizze első osztályú tagságát, 47 év után búcsúzott a csapat az NB I-től. Ez érzékenyen érintette a csapatkapitányt, a korábbi válogatott Tóth Ádámot, aki egerszegi születésű és nevelésű, 2010-ben bajnok és MK-győztes lett a klubbal, két részletben eddig tíz évet töltött itt.

A PSG címvédésével végződött a BL budapesti döntője. A finálé értékelésére a korábbi orosz szövetségi kapitányt, a Ferencváros volt vezetőedzőjét, Sztanyiszlav Csercseszovot kértük: „A Paris Saint-Germain megérdemelten győzött, azért is örültem a sikerének, mert Matvej Szafonov személyében orosz kapus ért fel a csúcsra, írtam is neki üzenetet a mérkőzés másnapján. Annak idején nálam mutatkozott be az orosz válogatottban, jól ismerem őt. Gyerekkorában úszott, csak később váltott a labdarúgásra, és milyen jól tette! A PSG sikerének kulcsa a vezetőedző, Luis Enrique. Nagy taktikus, elképesztő stratéga, a szombati döntőben is láttam tőle olyan apróságokat, amit talán a laikus szurkoló észre sem vesz.”

A Sydney-ben olimpiai bajnok, kétszeres Európa-bajnoki aranyérmes vízilabdázó, Székely Bulcsú kedden tölti be életének 50. évét. Gyerekként gerincferdülése, csigolyaív-szakadása is volt, gyógyírként javasolta az orvos az úszást. Számos klubban játszott itthon, a Honvédnál is eltöltött öt évet, de a leghosszabb ideig a Ferencvárosban játszott, három periódusban összesen nyolc idényt. A zöld-fehérekkel 1996-ban Magyar Kupát, 1998-ban KEK-et, 2000-ben magyar bajnoki aranyat nyert, 2012-ben itt zárta le játékos-pályafutását. Még a visszavonulása előtt, 2010–2011-ben a juniorválogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedett, volt a Ferencváros vízilabda-szakosztályának elnöke, 2019-től a KSI-nél tölti be ezt a pozíciót, 2022-től a Magyar Vízilabda-szövetség sportszakmai vezetője, az utánpótlás és sportszakmai bizottság elnöke.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok egykori klasszis, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatója, Lőrincz Tamás bejelentette, pályázik a Magyar Birkózók Szövetsége elnöki posztjára. Lapunknak elmondta, azért kandidál, hogy megvédje „azokat a rendkívül fontos értékeket, amelyek jellemzik napjainkban a magyar birkózósportot. Egy irányba húz a közösségünk, folyamatosan a fejlődésre törekszik, stabil a vezetés és a közeg. Németh Szilárd lemondásával mindez elindulhat más irányba, ezt nem szeretném, meg kell védeni mindazt, amit eddig elértünk.” Hozzátette: „Megvannak azok a sportolók, akik a legjobb korban képviselhetik Magyarországot a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpián.”

