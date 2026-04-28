José Mourinho rázhatja gatyába nyártól a Real Madridot – sajtóhír

A tekintélyes tengerentúli sportlap szerint az idény végén várhatóan távozó Álvaro Arbeloa utódjáról Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke dönt majd, aki nagy híve a kétszeres BL-győztes edző visszahozatalának – ez ellentétes a korábbi évek gyakorlatával, Xabi Alonso érkezését például José Ángel Sánchez vezényelte le, de Pérez is áldását adta a döntésre.

Mourinho szerződése 2027 nyaráig szól a Benficánál, de a kontraktusban van egy záradék, miszerint a klub és az edző hárommillió euró fejében egyoldalúan felbonthatja a szerződést – legkésőbb az idény vége előtt 10 nappal.

Mint ismeretes, Mourinho 2010 és 2013 között ült már a Real Madrid kispadján, s egy bajnoki címet, Király-kupát, illetve Spanyol Szuperkupát nyert a királyiakkal. A vitrinből „csak” a Bajnokok Ligája hiányzott – Mourinho Real Madridja mindhárom alkalommal az elődöntőben vérzett el.

A 63 éves tréner regnálása ezzel együtt nem volt mentes a konfliktusoktól: Mourinhóval a kispadon látványosan eldurvult a királyiak és a Barcelona rivalizálása, de a saját öltözőjében is megosztó alaknak számított a portugál, aki többek között a legendás kapussal, Iker Casillasszal is konfliktusba került.

A már említett forrás korábban a francia válogatott éléről a világbajnokság után távozó Didier Deschamps-ot, valamint a jelenleg az Egyesült Államok nemzeti csapatát irányító Mauricio Pochettinót is megemlítette potenciális jelöltként.

Mint ismert, Álvaro Arbeloa (aki ezt megelőzően a Real tartalékcsapatát irányította) Xabi Alonso januári távozása után vette át a csapat irányítását, de hiába ápolt jó viszonyt a játékosokkal, a királyi gárda ebben az idényben sem nyert jegyzett trófeát, így a fiatal edző várhatóan az idény végén távozik a klubtól.