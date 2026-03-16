A Cruzeiro elköszönt a korábbi brazil szövetségi kapitánytól

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.03.16. 17:44
Tite három hónap után távozott a klubtól (Fotó: Getty Images)
edzősors brazil labdarúgás Cruzeiro Tite
A Cruzeiro magyar idő szerint hétfőn bejelentette, hogy meneszti vezetőedzőjét, Titét, aki így három hónap után távozik a brazil élvonalbeli futballklubtól.

A klub helyi idő szerint vasárnap este sajtótájékoztatót tartott, amelyen közölte Tite távozását, aki helyett megbízott edzőként az eddigi segítőjét, Wesley Carvalhót nevezték ki.

„Először is szeretnék bocsánatot kérni a Cruzeiro-szurkolóktól, a mutatott teljesítményünk nem méltó hozzájuk – kezdte Pedro Junio, a klub alelnöke a bejelentéskor. – Köszönöm Titének és a stábjának az elkötelezett munkájukat, de az eredményeink és teljesítményünk erre a döntésre késztettek minket.”

Titét (aki 2016 júniusától a 2022-es világbajnokság végéig volt a brazil válogatott szövetségi kapitány) december közepén nevezték ki, irányításával a csapat megnyerte az állami bajnokságot, azonban az országos első osztályban hat forduló után csak három pontot szerzett az együttes, amellyel az utolsó előtti, 19. helyen áll, amely egyértelmű csalódás a tavalyi bronzérem után. A 64 éves szakemberrel együtt két pályaedzője, Matheus Bachi és Vinícius Bergantin, valamint az erőnléti edző Fábio Mahseredjian is távozik a Belo Horizonte-i klubtól.

 

edzősors brazil labdarúgás Cruzeiro Tite
