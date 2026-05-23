Robbie Keane távozik az FTC kispadjáról – hivatalos

„Robbie Keane úgy döntött, elhagyja a klubot” – olvasható a közleményben, melyet az FTC szombat délután tett közzé. Hozzátették, a távozó vezetőedző utódjáról később születik döntés.

Mint beszámoltunk róla, először a Ferenczvárosi C-közép szurkolói oldal tudomására jutott a hír, miszerint a 45 éves szakember lemondott a posztjáról, nem sokkal később az M4 Sport is így értesült. Mindezt aztán lapunk informátora is megerősítette, majd a Sky Sports már kész tényként közölte péntek délután a kenyértörést. Az Index információi szerint Robbie Keane és Kubatov Gábor csütörtökön találkozott, és a Ferencváros elnöke által felvázolt jövőkép hallatán döntött úgy az ír tréner, hogy nem szeretne ebben a projektben részt venni.

Keane 2025. január 6. óta irányította az FTC-t – miután elődje, Pascal Jansen a New York City FC-hez távozott –, amelynek kispadján 82 alkalommal ült, a mérlege 51 győzelem, 16 döntetlen és 15 vereség volt, ami 2.06-os pontátlagot jelent. Irányításával a zöld-fehérek tavaly bajnoki címet nyertek, valamint kupadöntőt játszottak, míg a mögöttünk hagyott évadban a Mol Magyar Kupát hódították el, emellett az NB I-ben ezüstérmesek lettek, az Európa-ligában pedig bejutottak a legjobb 16 közé.

Egyelőre nem tudni, az edző hol folytatja, de csütörtökön arról írtunk, hogy a Slovan Bratislavánál a lehetséges jelöltek között szerepel, korábban pedig többször a Celtic is felmerült mint következő állomáshely.