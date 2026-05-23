Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane távozik az FTC kispadjáról – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.05.23. 16:06
null
Már nem Robbie Keane az FTC vezetőedzője (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
FTC NB I edzősors labdarúgó NB I Robbie Keane Ferencváros
Igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek, miután a Ferencváros szombaton a hivatalos oldalán bejelentette: Robbie Keane távozik a labdarúgócsapat kispadjáról.

„Robbie Keane úgy döntött, elhagyja a klubot” – olvasható a közleményben, melyet az FTC szombat délután tett közzé. Hozzátették, a távozó vezetőedző utódjáról később születik döntés.

Mint beszámoltunk róla, először a Ferenczvárosi C-közép szurkolói oldal tudomására jutott a hír, miszerint a 45 éves szakember lemondott a posztjáról, nem sokkal később az M4 Sport is így értesült. Mindezt aztán lapunk informátora is megerősítette, majd a Sky Sports már kész tényként közölte péntek délután a kenyértörést. Az Index információi szerint Robbie Keane és Kubatov Gábor csütörtökön találkozott, és a Ferencváros elnöke által felvázolt jövőkép hallatán döntött úgy az ír tréner, hogy nem szeretne ebben a projektben részt venni.

Keane 2025. január 6. óta irányította az FTC-t – miután elődje, Pascal Jansen a New York City FC-hez távozott –, amelynek kispadján 82 alkalommal ült, a mérlege 51 győzelem, 16 döntetlen és 15 vereség volt, ami 2.06-os pontátlagot jelent. Irányításával a zöld-fehérek tavaly bajnoki címet nyertek, valamint kupadöntőt játszottak, míg a mögöttünk hagyott évadban a Mol Magyar Kupát hódították el, emellett az NB I-ben ezüstérmesek lettek, az Európa-ligában pedig bejutottak a legjobb 16 közé.

Egyelőre nem tudni, az edző hol folytatja, de csütörtökön arról írtunk, hogy a Slovan Bratislavánál a lehetséges jelöltek között szerepel, korábban pedig többször a Celtic is felmerült mint következő állomáshely.

Kapcsolódó tartalom

A Sky Sports is tényként kezeli Robbie Keane távozását

Az ír tréner lemondását lapunk informátora is megerősítette, már csak a hivatalos bejelentés van hátra.

Robbie Keane távozik a Ferencvárostól – sajtóhír

Az ír szakember egy-egy bajnoki címet, illetve kupagyőzelmet ért el a zöld-fehérek kispadján.

 

 

FTC NB I edzősors labdarúgó NB I Robbie Keane Ferencváros
Legfrissebb hírek

A Ferencváros hatot rúgott a Puskás Akadémiának a női NB I döntőjének első meccsén

Labdarúgó NB I
19 perce

A Sky Sports is tényként kezeli Robbie Keane távozását

Labdarúgó NB I
6 órája

Mintha a lelkét simogatnák a Puskás Akadémia kapusának

Labdarúgó NB I
8 órája

Micsoda verseny: Szappanos Péter egy ezreddel előzte meg Vitális Milánt

Labdarúgó NB I
9 órája

Törökországban folytatja a Ferencvárostól távozó Pesics

Labdarúgó NB I
19 órája

A Honvéd szerződést bontott Feczkó Tamással – hivatalos

Labdarúgó NB I
22 órája

Szerhij Rebrovot továbbra is a magyar kispad érdekelné

Labdarúgó NB I
23 órája

Borbély Balázs megerősítette, marad az ETO FC-nél

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:12
Ezek is érdekelhetik