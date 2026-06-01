Sokk, csalódás és düh – Borbély Balázs távozásának háttere

Szóbeszéd ide vagy oda, a jelek szerint Győrben senki sem gondolta komolyan, hogy Borbély Balázs valóban távozhat az idény végeztével. Ha a háttérben lapunk is úgy értesült már márciusban, hogy a Ferencváros megpróbálja a fővárosba csábítani a kitűnő edzőt, nem kérdés, hogy az ETO-nál is számoltak ezzel, de információnk szerint az utódjának szánt jelölttel csak 2027-es érkezésről beszélgettek.

Nyilvánvaló, számítottak arra, hogy nem sokáig tarthatják Győrben a felvidéki szakembert, aki főleg a Ferencváros trónfosztásával lépett szintet edzőként. Utólag is érthető a klubvezérkar optimizmusa, hiszen házon belül valamelyik európai kupa főtábláját tűzték ki nyári célként, ez pedig azt is jelenti, hogy nagyobb kiárusítást sem terveztek, ami esetleg elriaszthatta volna a szakvezetőt. Persze Vitális Milánt az elmúlt egy évben nyújtott teljesítménye alapján lehetetlen megtartani (akár a Celtic is megszerezheti), és egy magyar klubnak az európai labdarúgás „táplálékláncában” talán nem is érdemes. Tóth Rajmund játékjogának értékesítése pedig a levegőben lógott már a 2024–2025-ös idényben is (jelenleg a német másodosztályú Nürnberg csábítja), amikor még a középpályán kapott rendszeresen szerepet.

A bajnoki cím megszerzése után felerősödött a május eleje óta terjedő pletyka, amely szerint a Ferencváros meggyőzte Borbély Balázst, aki a Bors Online értesülése szerint békés szakítás szándékával készült leülni a győri vezetőkkel. Lapunk is úgy tudja, a sokkoló döntés miatt méltatlan körülmények között távozott, hangos szóváltás közepette. Ezen információk birtokában nem meglepő, hogy az ETO pénteki közleményébe nem került bele semmiféle köszönetnyilvánítás, inkább csak annak hangsúlyozása, hogy senki sem nőhet nagyobbra a klubnál.

Borbély Balázs hivatalos Instagram-oldalán néhány ETO-meccs közben készült kép kíséretében egy „Köszönöm” üzenettel búcsúzott, a szurkolók viszont, mint minden fórumon, itt is csalódottságuknak és dühüknek adtak hangot a kommentmezőben. Borbély Balázst kerestük, elértük, de nem szeretett volna nyilatkozni távozásának viharos körülményeiről. Úgy tudjuk, a játékosoknak is hidegzuhanyt jelentett a vezetőedző, valamint Stefan Pánik erőnléti edző távozásának híre, amiről az egyik üzenetküldő alkalmazásban létrehozott csoportból értesült a csapat – a többség éppen jól megérdemelt pihenőjét tölti, ezzel együtt a játékosok várják a személyes búcsút…

Az edzők távozása ellenére a cél nem változott, a Bajnokok Ligája-indulás nagy lehetőség legalább a Konferencialiga-főtáblára jutásra. A vezetőedzői posztra Bernd Thijs, Borbély Balázs eddigi segédje lehet a leginkább esélyes, s a héten már szeretné rendezni a helyzetet az ETO, hogy biztosítsa a feltételeket a felkészülés sallangmentes elkezdésére.