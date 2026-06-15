Nemzeti Sportrádió

A Vasas és a KTE bejelentette a Pálinkás–Németh-cserét

2026.06.15. 14:27
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typeter66Pálinkás Gergő (balra) aláírt a Vasashoz (Fotó: Vasas FC)
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Vasas Németh Barnabás Kecskemét Pálinkás Gergő
A Nemzeti Sport Online-on korábban már beszámoltunk róla, hogy a Vasas elcserélné Németh Barnabás játékjogát az NB II-es gólkirály, Pálinkás Gergő játékjogára – a két klub hétfőn jelentette be a cserét.

 

 

Az NB II előző idényének gólkirálya, Pálinkás Gergő a Vasasban folytatja pályafutását, míg Németh Barnabás a Kecskeméti TE játékosa lesz – erősítette meg hétfőn mindkét klub a Nemzeti Sport korábbi értesülését.

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Miután minden érintett megállapodásra jutott, hamarosan bejelenthetik a klubváltást.


A 29 éves Pálinkás Gergő Mátészalkán született, a nyíregyházi Bozsik Labdarúgó Akadémián járta végig a korosztályos ranglétrát, majd 2015-ben profi szerződést kapott, és a Nyíregyháza Spartacus első csapatában is bemutatkozott – mutatja be új szerzeményét a Vasas FC a közösségi oldalán. A csatárt 2023-ban Kazincbarcikáról szerződtette a Kecskeméti TE. A lila-fehéreknél az élvonalban is debütált, az NB I-ben eddig 11 gólt szerzett. A 2025–2026-is idényben pedig 14 góllal gólkirály lett az NB II-ben.

„A 29 éves, nagyszerű fizikai adottságokkal rendelkező csatár egy csereüzlet keretében érkezik a Fáy utcába, támadónk, Németh Barnabás ugyanis a Kecskeméti TE-ben folytatja pályafutását. Németh 2024 nyarán csatlakozott együttesünkhöz, és minden sorozatot figyelembe véve 44 mérkőzésen lépett pályára a Vasas színeiben, ezeken 13 alkalommal volt eredményes” – teszi hozzá a Vasas közleménye. 

„Pálinkás Gergő fizikailag kiemelkedően erős felépítésű, kellően agresszív típusú, párharcerős center. Termete ellenére megfelelő gyorsasággal és fordulékonysággal rendelkezik. A tizenhatoson belül tud igazán veszélyt jelenteni az ellenfelek kapujára, fejjátéka pedig a mezőnyben és a védekező pontrúgások során is hasznunkra válhat. Adottságainak köszönhetően növeli a szakmai stáb variációs lehetőségeit ezen a poszton. 2029. június 30-ig szóló szerződést kötöttünk vele” – nyilatkozta a Vasas sportigazgatója, Nagy Miklós.

„Nagy örömmel érkeztem a Fáy utcába – mondta Pálinkás Gergő. – Nyilván nem kell ecsetelnem, hogy a Vasas FC neve mit jelent és mit képvisel Magyarországon, így büszkén csatlakoztam a klubhoz. Vannak egyéni céljaim is, de azoknál sokkal fontosabb, hogy a klub által megfogalmazott elvárásokat teljesítsük. Várom a közös munkát és azt, hogy találkozzam a szakmai stáb, valamint a keret többi tagjával. Szerencsére lesznek ismerős arcok is, így nem teljesen ismeretlen közegbe érkezem.”

Németh Barnabás Kecskeméten folytatja (Fotó: kecskemetite.hu)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debrecen, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)
Kiszemeltek: Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), 
Távozók: Németh Barnabás (Kecskeméti TE)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése)

Vasas Németh Barnabás Kecskemét Pálinkás Gergő
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