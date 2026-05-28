Filipe Luís veheti át az AS Monacónál a „karmesteri pálcát” – sajtóhír

A 40 éves brazil szélső védő a visszavonulását megelőzően többek között az Atlético Madrid egyesületét erősítette, ahol 333 mérkőzésen lépett pályára. Miután 2024-ben végleg szögre akasztotta a csukáját, hazai pályán, a Flamengónál kezdte meg edzői pályafutását, ahol először korosztályos együtteseket, később pedig a felnőttcsapatot is vezényelte, méghozzá 100 mérkőzésen. Idén márciusban azonban búcsút intettek neki.

A napokban több csapatnál is felmerült a neve, mint például a francia Strasbourgnál vagy a német Leverkusennél.

A legfrissebb értesülések szerint viszont Luís a francia élmezőnyben folytathatja az AS Monaco csapatánál, amelynél 2028-ig köthetnek vele szerződést.