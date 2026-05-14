Nemzeti Sportrádió

Csíkszereda: a klubelnök megerősítette az NS-nek a vezetőedző távozását

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.05.14. 11:14
null
Ilyés Róbert (Fotó: fkcsikszereda.ro)
Címkék
FK Csíkszereda edzősors Csíkszereda Ilyés Róbert Superliga
A három idény után távozó Ilyés Róbert helyére akár Szabó István is érkezhet.

A teljes romániai, de főként a székelyföldi futballrajongókat meglepte az először Emanuel Rosu átigazolásokra szakosodott újságíró által megszellőztetett, majd a teljes román sajtóban elterjedt hír, miszerint a szezon végén távozik posztjáról Ilyés Róbert, az FK Csíkszereda vezetőedzője. Rosu azt is tudni véli, amiről korábban a Nemzeti Sport is értesült, hogy Ilyés helyére a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője, Szabó István érkezhet a székelyföldi együttes kispadjára. 

Szondy Zoltán, az FK elnöke a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy a felnőttcsapat teljes szakmai stábjának lejár júniusban a szerződése, és közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják meg őket, lezárva ezzel egy hároméves ciklust. Ami az új vezetőedző személyét illeti, a klubelnök úgy nyilatkozott, hogy több szakember is szerepel a listájukon, de még senkivel sem egyeztek meg, mivel kivárják, hogy a jelenlegi stáb lezárja az idényt a szombati, FC Botosani elleni találkozóval. A keretben várható változásokról is csak ezt követően ad tájékoztatást a klub.

Ilyés 2023 tavaszán vette át szülővárosa csapatának irányítását (2013 és 2017 között, a Hargita megyei bajnokságban, majd a Liga 3-ban játékosedzőként vezette a csapatot), és tavaly történelmi sikert aratva, az élvonalba juttatta az FK-t. Amellyel aztán botladozó őszi és látványos tavaszi szezon végén már két fordulóval a szezon vége előtt biztosította a bennmaradást: a hétvégi eredmények függvényében a Csíkszereda a 10. vagy 11. helyen zárja első Superliga-szezonját.   

 

FK Csíkszereda edzősors Csíkszereda Ilyés Róbert Superliga
Legfrissebb hírek

A 86. percben kapott góllal kapott ki Aradon az FK Csíkszereda

Minden más foci
2026.05.08. 19:00

Herczeg András elmondta, hogy miért nem vállalta a szövetségi kapitányi tisztséget

Labdarúgó NB I
2026.05.06. 11:20

Videó: így szólt a székely himnusz Csíkszeredán a FCSB legyőzése után

Minden más foci
2026.05.03. 12:13

Superliga: benn maradt az FK Csíkszereda

Minden más foci
2026.05.02. 21:54

„Legyőztük Románia bajnokát” – a csíki futball egyik legnagyobb sikerének tekintik az FCSB elleni diadalt

Minden más foci
2026.05.02. 13:09

Legyőzte a címvédő FCSB-t, hatalmas lépést tett a biztos bennmaradás felé a Csíkszereda

Minden más foci
2026.05.01. 21:26

Sallaiék győzelme után kirúgták a Fenerbahce vezetőedzőjét

Minden más foci
2026.04.28. 11:13

A Csíkszereda pontot szerzett Nagyszebenben

Minden más foci
2026.04.24. 18:25
Ezek is érdekelhetik