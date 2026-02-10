NB I: újabb szerzemény Pakson, az MTK-tól érkezett szélső – hivatalos

„Komoly célokkal érkeztem Paksra. Szeretnék minél előbb bekerülni a kezdőcsapatba, és minél több játéklehetőséghez jutni az első pillanattól kezdve. Hirtelen jött az egész váltás, de nem nagyon volt kérdés, hogy ide kell-e jönnöm. Ismerem a Paks játékát, sokszor találkoztam már ellenfélként a csapattal, és mindig is olyan játékot játszottak, ami illik a karakteremhez, ezért nagyon örülök, hogy ez végül összejött” – fogalmazott Bévárdi a Paks közleményében.



A 27 éves Bévárdi pályafutása Siófokról indult, majd 2014-ben a Puskás Akadémia utánpótlásához igazolt, onnan előbb Székesfehérvárra, majd a Vasashoz tette át székelyét. 2019 nyarán Debrecenbe igazolt, majd kölcsönben Kaposváron futballozott.

2024 elején ismét Felcsút lett az otthona, de nyártól kölcsönben a Honvéd színeit viselhette, az MTK pedig tavaly nyáron igazolta le őt.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Bévárdi Zsombor (MTK)

Kölcsönbe érkezők: Alaxai Áron (Nyíregyháza)

Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)

Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafoki MTE), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Skribek Alen (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Demjén Patrik (Debreceni VSC), Lehoczky Roland (BVSC), Bévárdi Zsombor (Paks)

Kölcsönbe távozók: Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Szűcs Patrik (KFC Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –