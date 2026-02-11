Újabb súlyos pénzbüntetést kapott a magyar zászló miatt a Csíkszereda

A szombati, UTA elleni, 2–0-s székelyföldi sikert hozó mérkőzést követően a csíkszeredai klubnak 37 968 lejt (több mint 2.8 millió forintot) kell fizetnie.

Amint Szondy Zoltán klubelnök a Nemzeti Sportnak elmondta, a jelentésben ezúttal kifejezetten szerepelt indoklásként a magyar zászló, amelynek használatát a szabályzat sporteseményhez nem illő, provokatív – különösen rasszista, idegengyűlölő, diszkriminatív vagy becsmérlő – üzenetekre vonatkozó paragrafusa alapján büntette meg immár ötödször, fokozatosan növekvő összegekkel az idény során a fegyelmi bizottság.

Legutóbb 25 ezer lejre (1.86 millió forintra) büntették meg a magyar és székely jelképek használata miatt a Csíkszeredát, azonban a Ferencváros és a Budapest Honvéd átvállalta annak kifizetését.