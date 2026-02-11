Nemzeti Sportrádió

Újabb súlyos pénzbüntetést kapott a magyar zászló miatt a Csíkszereda

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
• Kolozsvár
2026.02.11. 21:46
null
Lelátói fotó a Csíkszereda–UTA mérkőzésről (Fotó: FK Csíkszereda Facebook)
Címkék
Román Labdarúgó-szövetség Csíkszereda Szondy Zoltán
A korábbiaknál is jóval nagyobb pénzbüntetéssel sújtotta a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága az FK Csíkszeredát a szurkolói által kifüggesztett magyar zászlók miatt.

A szombati, UTA elleni, 2–0-s székelyföldi sikert hozó mérkőzést követően a csíkszeredai klubnak 37 968 lejt (több mint 2.8 millió forintot) kell fizetnie.

Amint Szondy Zoltán klubelnök a Nemzeti Sportnak elmondta, a jelentésben ezúttal kifejezetten szerepelt indoklásként a magyar zászló, amelynek használatát a szabályzat sporteseményhez nem illő, provokatív – különösen rasszista, idegengyűlölő, diszkriminatív vagy becsmérlő – üzenetekre vonatkozó paragrafusa alapján büntette meg immár ötödször, fokozatosan növekvő összegekkel az idény során a fegyelmi bizottság.

Legutóbb 25 ezer lejre (1.86 millió forintra) büntették meg a magyar és székely jelképek használata miatt a Csíkszeredát, azonban a Ferencváros és a Budapest Honvéd átvállalta annak kifizetését.

Labdarúgó NB I
2026.01.29. 18:53

Az FTC és a Honvéd kifizeti a Csíkszereda bírságát

A Román Labdarúgó-szövetség a lelátón felbukkanó magyar és székely zászlók miatt büntette meg újra a székelyföldi klubot.

 

Román Labdarúgó-szövetség Csíkszereda Szondy Zoltán
Legfrissebb hírek

Román Kupa: Eppel-mesterhármassal búcsúzott a Csíkszereda, vereséggel a Sepsi

Minden más foci
41 perce

A Csíkszereda bejelentette Tajti Mátyás szerződtetését

Minden más foci
2026.02.06. 17:33

Hivatalos: Kleinheisler László a Csíkszereda játékosa lett

Légiósok
2026.02.05. 09:52

Másodszor nyert idegenben, és egy helyet előrébb lépett a Csíkszereda

Minden más foci
2026.02.04. 16:55

Távozik a Csíkszereda középső védője – hivatalos

Minden más foci
2026.02.02. 12:56

Szakadó hóban kapott ki a Csíkszereda Bukarestben

Minden más foci
2026.02.01. 21:03

NS-infó: Kleinheisler László hétfőn érkezik Csíkszeredába

Légiósok
2026.01.31. 12:48

Tajti Mátyás távozott Újpestről – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.01.30. 23:21
Ezek is érdekelhetik