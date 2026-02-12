Végleg Tóth Alexéket erősíti a Real Madrid nevelése – hivatalos

A 20 éves játékos az idény elején érkezett a „cseresznyésekhez”, és gyorsan alapemberré vált a Vitality Stadionban. Jiménez a csapat tétmérkőzéseinek több mint felén játszott, ezzel életbe lépett az a szerződéses pont, amely 2031-ig biztosítja a jövőjét a klubnál.

A spanyol jobbhátvéd az AC Milantól érkezett, korábban pedig a Real Madrid akadémiáján nevelkedett.



Decemberben a Bournemouth Jiménezt választotta a hónap legjobb játékosának. A szélsőként is bevethető Jiménez 22 mérkőzésen lépett pályára, egyetlen gólját a bajnoki címvédő Liverpool ellen szerezte.

Jiménez magyar válogatott csapattársát, Tóth Alexet kedden először nevezte a kezdőcsapatba Andoni Iraola vezetőedző – a csapat az Everton otthonában nyert 2–1-re.

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)

Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)