Végleg Tóth Alexéket erősíti a Real Madrid nevelése – hivatalos
A 20 éves játékos az idény elején érkezett a „cseresznyésekhez”, és gyorsan alapemberré vált a Vitality Stadionban. Jiménez a csapat tétmérkőzéseinek több mint felén játszott, ezzel életbe lépett az a szerződéses pont, amely 2031-ig biztosítja a jövőjét a klubnál.
A spanyol jobbhátvéd az AC Milantól érkezett, korábban pedig a Real Madrid akadémiáján nevelkedett.
Decemberben a Bournemouth Jiménezt választotta a hónap legjobb játékosának. A szélsőként is bevethető Jiménez 22 mérkőzésen lépett pályára, egyetlen gólját a bajnoki címvédő Liverpool ellen szerezte.
Jiménez magyar válogatott csapattársát, Tóth Alexet kedden először nevezte a kezdőcsapatba Andoni Iraola vezetőedző – a csapat az Everton otthonában nyert 2–1-re.
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
25
17
5
3
49–17
+32
56
|2. Manchester City
26
16
5
5
54–24
+30
53
|3. Aston Villa
26
15
5
6
37–27
+10
50
|4. Manchester United
26
12
9
5
47–37
+10
45
|5. Chelsea
26
12
8
6
47–30
+17
44
|6. Liverpool
26
12
6
8
41–35
+6
42
|7. Brentford
25
12
3
10
39–34
+5
39
|8. Everton
26
10
7
9
29–30
–1
37
|9. Bournemouth
26
9
10
7
43–45
–2
37
|10. Newcastle
26
10
6
10
37–37
0
36
|11. Sunderland
26
9
9
8
27–30
–3
36
|12. Fulham
26
10
4
12
35–40
–5
34
|13. Crystal Palace
26
8
8
10
28–32
–4
32
|14. Brighton
26
7
10
9
34–34
0
31
|15. Leeds United
26
7
9
10
36–45
–9
30
|16. Tottenham
26
7
8
11
36–37
–1
29
|17. Nottingham Forest
26
7
6
13
25–38
–13
27
|18. West Ham
26
6
6
14
32–49
–17
24
|19. Burnley
26
4
6
16
28–51
–23
18
|20. Wolverhampton
26
1
6
19
16–48
–32
9