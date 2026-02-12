Nemzeti Sportrádió

Végleg Tóth Alexéket erősíti a Real Madrid nevelése – hivatalos

2026.02.12. 10:55
Álex Jiménez aláírta új szerződését Tiago Pinto sportigazgató társaságában (Fotó: AFC Bournemouth)
A Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth hivatalosan bejelentette, hogy Álex Jiménez végleg a klub játékosa lett, miután teljesültek azok a feltételek, amelyek aktiválták a kölcsönszerződésébe foglalt kivásárlási záradékot.

A 20 éves játékos az idény elején érkezett a „cseresznyésekhez”, és gyorsan alapemberré vált a Vitality Stadionban. Jiménez a csapat tétmérkőzéseinek több mint felén játszott, ezzel életbe lépett az a szerződéses pont, amely 2031-ig biztosítja a jövőjét a klubnál.

A spanyol jobbhátvéd az AC Milantól érkezett, korábban pedig a Real Madrid akadémiáján nevelkedett.


Decemberben a Bournemouth Jiménezt választotta a hónap legjobb játékosának. A szélsőként is bevethető Jiménez 22 mérkőzésen lépett pályára, egyetlen gólját a bajnoki címvédő Liverpool ellen szerezte. 

Jiménez magyar válogatott csapattársát, Tóth Alexet kedden először nevezte a kezdőcsapatba Andoni Iraola vezetőedző – a csapat az Everton otthonában nyert 2–1-re.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
Everton–AFC Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

25

17

5

3

49–17

+32

56

  2. Manchester City

26

16

5

5

54–24

+30

53

  3. Aston Villa

26

15

5

6

37–27

+10

50

  4. Manchester United

26

12

9

5

47–37

+10

45

  5. Chelsea

26

12

8

6

47–30

+17

44

  6. Liverpool

26

12

6

8

41–35

+6

42

  7. Brentford

25

12

3

10

39–34

+5

39

  8. Everton

26

10

7

9

29–30

–1

37

  9. Bournemouth

26

9

10

7

43–45

–2

37

10. Newcastle

26

10

6

10

37–37

0

36

11. Sunderland

26

9

9

8

27–30

–3

36

12. Fulham

26

10

4

12

35–40

–5

34

13. Crystal Palace

26

8

8

10

28–32

–4

32

14. Brighton

26

7

10

9

34–34

0

31

15. Leeds United

26

7

9

10

36–45

–9

30

16. Tottenham

26

7

8

11

36–37

–1

29

17. Nottingham Forest

26

7

6

13

25–38

–13

27

18. West Ham

26

6

6

14

32–49

–17

24

19. Burnley

26

4

6

16

28–51

–23

18

20. Wolverhampton

26

1

6

19

16–48

–32

9

 

 

