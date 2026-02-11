NB I: újra a Paksot erősíti Tamás Olivér – hivatalos
A Paks szerda délutáni közleménye szerint Tamás Olivér szabadon igazolhatóként írt alá. A középhátvéd már a törökországi edzőtábor során csatlakozott a csapathoz.
NB I: Nyíregyházáról vett kölcsön védőt a Paks – hivatalos
„Nagyon jó érzésekkel tértem vissza, gyakorlatilag olyan, mintha el sem mentem volna. Mindenkivel ott folytattuk, ahol abbahagytuk, akiket pedig nem ismertem, sikerült gyorsan megtalálni a közös hangot. Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget Haraszti Zsoltnak, és a Bognár György vezette szakmai stábnak a bizalmat. Úgy gondolom, jó úton haladok, kezdem visszanyerni a formám, tavasszal pedig a lehető legjobb tudásommal szeretném segíteni a csapatot” – mondta a 24 éves Tamás a paksiak honlapjának.
A védő Dalnokon kezdte karrierjét, majd fiatalon a Ferencváros akadémiáján pallérozódott tovább. Ezt követően a Fehérvárhoz került, ahol folytatta fejlődését, és az élvonalban is lehetőséget kapott a bemutatkozásra. 2021 elején Székesfehérvárról Paksra igazolt, ahol 41 tétmérkőzésen szerepelt – legutóbb 2022 november közepén, az Újpest elleni hazai bajnokin ölthette magára a zöld-fehér mezt.
NB I: újabb szerzemény Pakson, az MTK-tól érkezett szélső – hivatalos
Onnan az NB II-es Nyíregyháza Spartacushoz vezetett az útja, amellyel 2024-ben bajnoki címet ünnepelhetett, és kivívta a feljutást. Legutóbb kölcsönben a BVSC-Zuglót erősítette.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők: Bévárdi Zsombor (MTK Budapest), Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus FC)
Kölcsönbe érkezők: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus FC)
Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafoki MTE), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Skribek Alen (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg)
Kölcsönbe távozók: Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Vane Jovanov (északmacedón, NK Varazdin – horvát), Marko Kvasina (osztrák, 1. FC Slovácko – Csehország)
Kölcsönbe érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérők: Tarcsi Róbert (Karcagi SC), Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Dantaye Gilbert (trinidadi, Dukla Praha – Csehország, szabadon igazolhatóként), Ranko Jokics (szerb-bosnyák, Radnicski Nis – Szerbia), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Tamás Olivér (Paksi FC, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Alaxai Áron (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –