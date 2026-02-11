NB I: újra a Paksot erősíti Tamás Olivér – hivatalos

„Nagyon jó érzésekkel tértem vissza, gyakorlatilag olyan, mintha el sem mentem volna. Mindenkivel ott folytattuk, ahol abbahagytuk, akiket pedig nem ismertem, sikerült gyorsan megtalálni a közös hangot. Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget Haraszti Zsoltnak, és a Bognár György vezette szakmai stábnak a bizalmat. Úgy gondolom, jó úton haladok, kezdem visszanyerni a formám, tavasszal pedig a lehető legjobb tudásommal szeretném segíteni a csapatot” – mondta a 24 éves Tamás a paksiak honlapjának.



A védő Dalnokon kezdte karrierjét, majd fiatalon a Ferencváros akadémiáján pallérozódott tovább. Ezt követően a Fehérvárhoz került, ahol folytatta fejlődését, és az élvonalban is lehetőséget kapott a bemutatkozásra. 2021 elején Székesfehérvárról Paksra igazolt, ahol 41 tétmérkőzésen szerepelt – legutóbb 2022 november közepén, az Újpest elleni hazai bajnokin ölthette magára a zöld-fehér mezt.