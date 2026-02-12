Egy év után kölcsönadta lengyel középpályását az Újpest – hivatalos

Az Újpest szerda esti közleménye szerint Damian Rasak a lengyel élvonal 11. helyén álló GKS Katowicéhez került a következő egy évre annak érdekében, hogy több játéklehetőséghez jusson.

Rasak 2025 januárjában érkezett a lila-fehérekhez a Górnik Zabrzétól, 37 mérkőzésen egyszer volt eredményes.

Az újpestiek bejelentésükben jelezték, várják vissza a 30 éves Rasakot, akinek sok sikert kívántak.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Arne Maier (német, FC Augsburg – Németország), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)

Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)

Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda – Románia)

Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Damian Rasak (lengyel, GKS Katowice – Lengyelország)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)