Egy év után kölcsönadta lengyel középpályását az Újpest – hivatalos

2026.02.12. 06:55
Damian Rasak a Debrecen ellen szerezte egyetlen újpesti gólját (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC hivatalos honlapján bejelentette, hogy kölcsönadta lengyel középpályását, Damian Rasakot.

Az Újpest szerda esti közleménye szerint Damian Rasak a lengyel élvonal 11. helyén álló GKS Katowicéhez került a következő egy évre annak érdekében, hogy több játéklehetőséghez jusson.

Rasak 2025 januárjában érkezett a lila-fehérekhez a Górnik Zabrzétól, 37 mérkőzésen egyszer volt eredményes.

Az újpestiek bejelentésükben jelezték, várják vissza a 30 éves Rasakot, akinek sok sikert kívántak.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC), Arne Maier (német, FC Augsburg – Németország), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Kölcsönből visszatérők: Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, FC ASA – Románia, Marosvásárhely, szabadon igazolhatóként), Tajti Mátyás (FK Csíkszereda – Románia)
Kölcsönbe távozók: Babós Levente (diósgyőri kölcsön után BVSC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Damian Rasak (lengyel, GKS Katowice – Lengyelország)
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)

 

