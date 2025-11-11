Cristiano Ronaldo kitöltené szerződését, egy-két év múlva vonul vissza

Egy keddi sajtóeseményen ugyanakkor bejelentette, hogy csak egy-két év múlva akasztja szögre a futballcipőt, és biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését a szaúdi Al-Naszrnál.

„Erőnlétileg remekül érzem magam, és már az észak-amerikai világbajnokság lebeg a szemem előtt” – utalt arra, hogy a magyarokkal azonos selejtezőcsoportban szereplő portugálok csütörtökön egy írországi győzelemmel már kijutnának a jövő évi viadalra.

„Ez lesz az utolsó vb-m, mivel 2026-ban már 41 éves leszek” – erősítette meg Ronaldo, aki a válogatottban 225 mérkőzésen 143-szor volt eredményes, mindkettővel világcsúcstartó.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország