Cristiano Ronaldo kitöltené szerződését, egy-két év múlva vonul vissza

A 40 éves Cristiano Ronaldo egy hete úgy fogalmazott, hogy hamarosan befejezi pályafutását, és végre több ideje lesz magára, a családjára, hogy nevelje a gyermekeit.
Cristiano Ronaldo „hamarosan” visszavonul, hogy többet lehessen a családjával
Egy keddi sajtóeseményen ugyanakkor bejelentette, hogy csak egy-két év múlva akasztja szögre a futballcipőt, és biztosan kitölti 2027-ig szóló, mesés szerződését a szaúdi Al-Naszrnál.
„Erőnlétileg remekül érzem magam, és már az észak-amerikai világbajnokság lebeg a szemem előtt” – utalt arra, hogy a magyarokkal azonos selejtezőcsoportban szereplő portugálok csütörtökön egy írországi győzelemmel már kijutnának a jövő évi viadalra.
„Ez lesz az utolsó vb-m, mivel 2026-ban már 41 éves leszek” – erősítette meg Ronaldo, aki a válogatottban 225 mérkőzésen 143-szor volt eredményes, mindkettővel világcsúcstartó.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3