Bajnokok Ligája: Mbappé Puskásék nyomában

2025.11.27. 13:10
Fotó: Getty Images
Puskás Ferenc Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé Bajnokok Ligája Alfredo di Stéfano
Kylian Mbappé felzárkózott Puskás Ferencék mellé az által, hogy négyszer is eredményes tudott lenni a Real Madrid színeiben a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában, a görög Olimpiakosz otthonában 4–3-ra megnyert szerda esti mérkőzésen.

 

A spanyol királyi gárda francia világbajnokának teljesítményére külön anyagban tért ki csütörtökön az IFFHS, visszatekintésében kiemelve, hogy Mbappé előtt Puskás Ferenc, Alfredo di Stefano és Cristiano Ronaldo volt képes mesternégyesre a Real Madrid mezében az európai klubfutball első számú sorozatában.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összeállítása szerint Di Stefano és Puskás a Real Madrid színeiben két-két alkalommal jutott el négy gólig a BL elődjének számító Bajnokcsapatok Európa Kupájában: előbbi 1958-ban (8–0 a Sevilla ellen) és 1959-ben (Wiener Sport Club, 7–1), utóbbi pedig 1960-ban (Eintracht Frankfurt, 7–3) és 1965-ben (Feyenoord, 5–0). Ronaldo 2015-ben, a Malmö elleni 8–0 során talált be négy alkalommal BL-meccsen.

Bajnokok Ligája
14 órája

Mbappé négyszer is beköszönt, a Real Madrid hétgólos meccsen nyert Görögországban

Az Olympiakosz minden tőle telhetőt megtett hazai pályán, a legvégén meg is volt az esélye az egyenlítésre.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) 3–4 (1–3)
Pireusz, Karaiszkákisz Stadion, 32 325 néző. Vezette: Oliver (angol)
Olympiakosz: Colakisz – Rodinei (Costinha, 71.), Recosz, Pirola (Biancone, 62.), F. Ortega – Muzakitisz, D. García (Hezze, a szünetben) – Podence (Strefezza, 71.), Chiquinho (Taremi, 28.), G. Martins – El-Kabi. Vezetőedző: José Luis Mendilibar
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold, Asencio (B. Díaz, 73.), Carreras, F. Mendy – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, a szünetben) – Güler (Bellingham, 61.), K. Mbappé, Vinícius (F. García, 90.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Chiquinho (8.), Taremi (52.), El-Kabi (81.), ill. K. Mbappé (22., 24., 29., 60.)

    
1. Arsenal5514–1+1315
2. Paris SG54119–8+1112
3. Bayern München54115–6+912
4. Internazionale54112–3+912
5. Real Madrid54112–5+712
6. Borussia Dortmund531117–11+610
7. Chelsea531112–6+610
8. Sporting531111–5+610
9. Manchester City531110–5+510
10. Atalanta53116–5+110
11. Newcastle United53211–4+79
12. Atlético Madrid53212–10+29
13. Liverpool53210–8+29
14. Galatasaray5328–7+19
15. PSV Eindhoven522113–8+58
16. Tottenham522110–7+38
17. Bayer Leverkusen52218–10–28
18. Barcelona521212–10+27
19. Qarabag52128–9–17
20. Napoli52126–9–37
21. Marseille5238–6+26
22. Juventus513110–1006
23. Monaco51316–8–26
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union Saint-Gilloise5235–12–76
26. FC Bruges51138–13–54
27. Athletic Bilbao51134–9–54
28. Eintracht Frankfurt51137–14–74
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Benfica5144–8–43
31. Slavia Praha5322–8–63
32. Bodö/Glimt5237–11–42
33. Olympiakosz Pireusz5235–13–82
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati5144–14–101
36. Ajax551–16–150
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

 

 

Puskás Ferenc Cristiano Ronaldo Kylian Mbappé Bajnokok Ligája Alfredo di Stéfano
