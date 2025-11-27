Bajnokok Ligája: Mbappé Puskásék nyomában

A spanyol királyi gárda francia világbajnokának teljesítményére külön anyagban tért ki csütörtökön az IFFHS, visszatekintésében kiemelve, hogy Mbappé előtt Puskás Ferenc, Alfredo di Stefano és Cristiano Ronaldo volt képes mesternégyesre a Real Madrid mezében az európai klubfutball első számú sorozatában.
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összeállítása szerint Di Stefano és Puskás a Real Madrid színeiben két-két alkalommal jutott el négy gólig a BL elődjének számító Bajnokcsapatok Európa Kupájában: előbbi 1958-ban (8–0 a Sevilla ellen) és 1959-ben (Wiener Sport Club, 7–1), utóbbi pedig 1960-ban (Eintracht Frankfurt, 7–3) és 1965-ben (Feyenoord, 5–0). Ronaldo 2015-ben, a Malmö elleni 8–0 során talált be négy alkalommal BL-meccsen.
Mbappé négyszer is beköszönt, a Real Madrid hétgólos meccsen nyert Görögországban
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) 3–4 (1–3)
Pireusz, Karaiszkákisz Stadion, 32 325 néző. Vezette: Oliver (angol)
Olympiakosz: Colakisz – Rodinei (Costinha, 71.), Recosz, Pirola (Biancone, 62.), F. Ortega – Muzakitisz, D. García (Hezze, a szünetben) – Podence (Strefezza, 71.), Chiquinho (Taremi, 28.), G. Martins – El-Kabi. Vezetőedző: José Luis Mendilibar
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold, Asencio (B. Díaz, 73.), Carreras, F. Mendy – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Ceballos, a szünetben) – Güler (Bellingham, 61.), K. Mbappé, Vinícius (F. García, 90.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Chiquinho (8.), Taremi (52.), El-Kabi (81.), ill. K. Mbappé (22., 24., 29., 60.)
|1. Arsenal
|5
|5
|–
|–
|14–1
|+13
|15
|2. Paris SG
|5
|4
|–
|1
|19–8
|+11
|12
|3. Bayern München
|5
|4
|–
|1
|15–6
|+9
|12
|4. Internazionale
|5
|4
|–
|1
|12–3
|+9
|12
|5. Real Madrid
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|6. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|7. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|8. Sporting
|5
|3
|1
|1
|11–5
|+6
|10
|9. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|10. Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6–5
|+1
|10
|11. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|12. Atlético Madrid
|5
|3
|–
|2
|12–10
|+2
|9
|13. Liverpool
|5
|3
|–
|2
|10–8
|+2
|9
|14. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|15. PSV Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13–8
|+5
|8
|16. Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10–7
|+3
|8
|17. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|18. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|19. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|20. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|21. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|22. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|23. Monaco
|5
|1
|3
|1
|6–8
|–2
|6
|24. Pafosz
|5
|1
|3
|1
|4–7
|–3
|6
|25. Royale Union Saint-Gilloise
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|26. FC Bruges
|5
|1
|1
|3
|8–13
|–5
|4
|27. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|28. Eintracht Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|29. Köbenhavn
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|30. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|31. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|32. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|33. Olympiakosz Pireusz
|5
|–
|2
|3
|5–13
|–8
|2
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|5
|–
|1
|4
|4–14
|–10
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0