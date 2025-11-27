Bajnokok Ligája: Mbappé Puskásék nyomában

A spanyol királyi gárda francia világbajnokának teljesítményére külön anyagban tért ki csütörtökön az IFFHS, visszatekintésében kiemelve, hogy Mbappé előtt Puskás Ferenc, Alfredo di Stefano és Cristiano Ronaldo volt képes mesternégyesre a Real Madrid mezében az európai klubfutball első számú sorozatában.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összeállítása szerint Di Stefano és Puskás a Real Madrid színeiben két-két alkalommal jutott el négy gólig a BL elődjének számító Bajnokcsapatok Európa Kupájában: előbbi 1958-ban (8–0 a Sevilla ellen) és 1959-ben (Wiener Sport Club, 7–1), utóbbi pedig 1960-ban (Eintracht Frankfurt, 7–3) és 1965-ben (Feyenoord, 5–0). Ronaldo 2015-ben, a Malmö elleni 8–0 során talált be négy alkalommal BL-meccsen.