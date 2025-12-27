Videó: Cristiano Ronaldo két góllal segítette győzelemhez az Al-Naszrt
Cristiano Ronaldo 40 évesen is megállíthatatlan, csapata, az Al-Naszr ismét az ő góljainak is köszönhetően győzött az Al-Akdud ellen. A portugál klasszis a 31. percben szerzett vezetést csapatának: egy baloldali szöglet után megcsúszott a labda, amit Cristiano Ronaldónak két lépésről csak az üres kapuba kellett talpalnia.
Az Al-Naszr még a szünet előtt növelte előnyét: a hosszabbítás perceiben a jobb szélről belőtt labdát az ötszörös aranylabdás bravúros mozdulatta, oxival juttatta a kapuba.
A 3–0-s végeredményt Cristiano Ronaldo honfitársa, Joao Félix állította be a 94. percben. Győzelmével az Al-Naszr négypontos előnnyel vezeti a tabellát a második helyezett Al-Hilal előtt.
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
Al Naszr–Al-Akdud 3–0 (C. Ronaldo 31., 45+3., J. Félix 90+4.)