Videó: Cristiano Ronaldo két góllal segítette győzelemhez az Al-Naszrt

2025.12.27. 18:00
Cristiano Ronaldo (középen) két góllal járult hozzá csapata győzelméhez (Fotó: Getty Images)
A szaúdi élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombati játéknapján az Al-Naszr Cristiano Ronaldo két góljának is köszönhetően odahaza 3–0-ra győzött az Al-Akdud ellen.

Cristiano Ronaldo 40 évesen is megállíthatatlan, csapata, az Al-Naszr ismét az ő góljainak is köszönhetően győzött az Al-Akdud ellen. A portugál klasszis a 31. percben szerzett vezetést csapatának: egy baloldali szöglet után megcsúszott a labda, amit Cristiano Ronaldónak két lépésről csak az üres kapuba kellett talpalnia.

Az Al-Naszr még a szünet előtt növelte előnyét: a hosszabbítás perceiben a jobb szélről belőtt labdát az ötszörös aranylabdás bravúros mozdulatta, oxival juttatta a kapuba.

A 3–0-s végeredményt Cristiano Ronaldo honfitársa, Joao Félix állította be a 94. percben. Győzelmével az Al-Naszr négypontos előnnyel vezeti a tabellát a második helyezett Al-Hilal előtt.

SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
Al Naszr–Al-Akdud 3–0 (C. Ronaldo 31., 45+3., J. Félix 90+4.)

 

