Videó: Cristiano Ronaldo két góllal segítette győzelemhez az Al-Naszrt

Cristiano Ronaldo 40 évesen is megállíthatatlan, csapata, az Al-Naszr ismét az ő góljainak is köszönhetően győzött az Al-Akdud ellen. A portugál klasszis a 31. percben szerzett vezetést csapatának: egy baloldali szöglet után megcsúszott a labda, amit Cristiano Ronaldónak két lépésről csak az üres kapuba kellett talpalnia.

Cristiano Ronaldo scoring is the only thing consistent in football. pic.twitter.com/EiSoVf9vdN — amuu Jr 🧣 (@Bernabeubl00d) December 27, 2025

Az Al-Naszr még a szünet előtt növelte előnyét: a hosszabbítás perceiben a jobb szélről belőtt labdát az ötszörös aranylabdás bravúros mozdulatta, oxival juttatta a kapuba.

BRO WTF IS THIS FINISH



CRISTIANO RONALDO IS SO GOATED

pic.twitter.com/7XaS6fxcRP — fan (@NoodleHairCR7) December 27, 2025

A 3–0-s végeredményt Cristiano Ronaldo honfitársa, Joao Félix állította be a 94. percben. Győzelmével az Al-Naszr négypontos előnnyel vezeti a tabellát a második helyezett Al-Hilal előtt.

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

Al Naszr–Al-Akdud 3–0 (C. Ronaldo 31., 45+3., J. Félix 90+4.)