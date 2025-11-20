Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo a Fehér Házban járt, Trump a fiának is bemutatta

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.20. 08:18
null
Emlékezetes kézfogás... (Fotó: Cristiano Ronaldo/Facebook)
Címkék
Cristiano Ronaldo Fehér Ház Donald Trump
Cristiano Ronaldo kedden a Fehér Házban tűnt fel Donald Trump társaságában, ahol az amerikai elnök a szaúdi koronaherceget, Mohammed bin Szalmánt látta vendégül Washingtonban. A portugál klasszis egy exkluzív, estélyi vacsorával egybekötött esemény vendége volt, olyan meghívottak mellett, mint Elon Musk vagy az Apple vezérigazgatója, Tim Cook.

Donald Trump az este során külön kiemelte Cristiano Ronaldót, megjegyezve, hogy fia, Barron nagy rajongója a portugál sztárnak.

„A fiam óriási Ronaldo-fan. Barron találkozhatott vele, és azt hiszem, most egy kicsit jobban tisztel engem is, amiért bemutattalak neki. Köszönöm, hogy eljöttél, megtiszteltetés”mondta az elnök.

A kölcsönös tisztelet nem újdonság: Ronaldo nemrég egy interjúban elismerően beszélt Trumpról, akit szerinte „azok közé a személyek közé tartozik, akik képesek változást elérni a világban”. A portugál csatár hozzátette, szívesen leülne egy hosszabb beszélgetésre az amerikai elnökkel.

A futballista párjával, Georgina Rodríguezzel együtt látogatott a Fehér Házba (Fotó: Cristiano Ronaldo/Facebook)

A 40 éves Ronaldo jövő nyáron ismét a portugál válogatottat erősíti a 2026-os, Észak-Amerikában rendezendő világbajnokságon. Lionel Messivel együtt történelmet írnak majd, hiszen ők lehetnek az első játékosok, akik hat férfi vb-n szerepelnek. Portugália november 17-én biztosította részvételét, Ronaldo pedig korábban úgy fogalmazott, hogy a 2026-os torna „biztosan” az utolsó vb-je lesz.

A támadó jelenleg a szaúdi Al-Naszr játékosa, és 2023-as klubváltása óta fontos szereplője a királyság turisztikai kampányainak is.

Trump az elnöki visszatérése óta egyre aktívabban fordul a futball felé: több alkalommal fogadta a Fehér Házban Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, és idén nyáron a klubvilágbajnokság trófeaátadásán is a színpadon maradt, amit a játékosok furcsának találtak. A mostani esemény Ronaldo első amerikai nyilvános megjelenése volt közel egy évtized után.

Az Ovális Irodában... (Fotó: Cristiano Ronaldo/Facebook)

Ronaldo korábban így beszélt Trump iránti szimpátiájáról:

„Az Egyesült Államok elnöke az egyik legfontosabb ember. Ha segíthetünk egymásnak, hogy jobbá tegyük a dolgokat, az jó lenne. Szeretnék találkozni vele, akár itt, akár az USA-ban. Tudom, hogy járt Szaúd-Arábiában is. Egyszer jó lenne leülni vele beszélgetni.”

 

Cristiano Ronaldo Fehér Ház Donald Trump
Legfrissebb hírek

IFFHS: Cristiano Ronaldo 13. piros lapja volt a csütörtöki

Foci vb 2026
2025.11.15. 15:40

„Az ír játékosok nyilvánvalóan provokálnak” – harmadszor kapott piros lapot az ellenfél

Foci vb 2026
2025.11.14. 13:51

Az írek kapitánya befolyásolta a játékvezetőt? Ronaldo szerint igen

Foci vb 2026
2025.11.14. 09:53

Cristiano Ronaldót könyöklés miatt kiállították az írek ellen – videó

Foci vb 2026
2025.11.13. 22:31

Cristiano Ronaldo kitöltené szerződését, egy-két év múlva vonul vissza

Minden más foci
2025.11.11. 14:34

Cristiano Ronaldo „hamarosan” visszavonul, hogy többet lehessen a családjával

Minden más foci
2025.11.05. 12:55

Cristiano Ronaldo: Hogy Lionel Messi jobb lenne nálam? Nem értek egyet, de nem is szeretnék szerény lenni

Minden más foci
2025.11.04. 16:54

„A siker nem véletlen” – Cristiano Ronaldo üzent a bombagólja után

Minden más foci
2025.10.19. 13:55
Ezek is érdekelhetik