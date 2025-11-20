Cristiano Ronaldo a Fehér Házban járt, Trump a fiának is bemutatta

Donald Trump az este során külön kiemelte Cristiano Ronaldót, megjegyezve, hogy fia, Barron nagy rajongója a portugál sztárnak.

„A fiam óriási Ronaldo-fan. Barron találkozhatott vele, és azt hiszem, most egy kicsit jobban tisztel engem is, amiért bemutattalak neki. Köszönöm, hogy eljöttél, megtiszteltetés” – mondta az elnök.

A kölcsönös tisztelet nem újdonság: Ronaldo nemrég egy interjúban elismerően beszélt Trumpról, akit szerinte „azok közé a személyek közé tartozik, akik képesek változást elérni a világban”. A portugál csatár hozzátette, szívesen leülne egy hosszabb beszélgetésre az amerikai elnökkel.

A futballista párjával, Georgina Rodríguezzel együtt látogatott a Fehér Házba (Fotó: Cristiano Ronaldo/Facebook)

A 40 éves Ronaldo jövő nyáron ismét a portugál válogatottat erősíti a 2026-os, Észak-Amerikában rendezendő világbajnokságon. Lionel Messivel együtt történelmet írnak majd, hiszen ők lehetnek az első játékosok, akik hat férfi vb-n szerepelnek. Portugália november 17-én biztosította részvételét, Ronaldo pedig korábban úgy fogalmazott, hogy a 2026-os torna „biztosan” az utolsó vb-je lesz.

A támadó jelenleg a szaúdi Al-Naszr játékosa, és 2023-as klubváltása óta fontos szereplője a királyság turisztikai kampányainak is.

Trump az elnöki visszatérése óta egyre aktívabban fordul a futball felé: több alkalommal fogadta a Fehér Házban Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, és idén nyáron a klubvilágbajnokság trófeaátadásán is a színpadon maradt, amit a játékosok furcsának találtak. A mostani esemény Ronaldo első amerikai nyilvános megjelenése volt közel egy évtized után.

Az Ovális Irodában... (Fotó: Cristiano Ronaldo/Facebook)

Ronaldo korábban így beszélt Trump iránti szimpátiájáról:

„Az Egyesült Államok elnöke az egyik legfontosabb ember. Ha segíthetünk egymásnak, hogy jobbá tegyük a dolgokat, az jó lenne. Szeretnék találkozni vele, akár itt, akár az USA-ban. Tudom, hogy járt Szaúd-Arábiában is. Egyszer jó lenne leülni vele beszélgetni.”