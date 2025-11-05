Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo „hamarosan” visszavonul, hogy többet lehessen a családjával

Vágólapra másolva!
2025.11.05. 12:55
null
Cristiano Ronaldo a visszavonulásáról beszélt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Portugália Cristiano Ronaldo Piers Morgan
A portugálok futballsztárja, Cristiano Ronaldo egy talkshow-ban úgy nyilatkozott, „hamarosan” visszavonul, hogy többet lehessen a családjával.

A brit újságíró, Piers Morgan Uncensored című internetes műsorában a 40 éves, ötszörös aranylabdás játékos ezzel együtt úgy fogalmazott, bár egy ideje már tervezi ezt a lépést, nem lesz könnyű szögre akasztania a futballcipőt.

A jelenleg a szaúdi Al-Naszr csapatát erősítő játékos – aki nemzeti együttesével a magyarokkal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szerepel – eddig klub- és válogatott szinten 952 gólt szerzett, októberben pedig kijelentette, addig nem akarja befejezni a pályafutását, amíg el nem éri az ezret.

Hamarosan – válaszolt Ronaldo arra a kérdésre, hogy mikor vonul vissza. – Azt hiszem, készen fogok állni. Nagyon-nagyon nehéz lesz. De 25-26-27 éves korom óta tervezem a jövőmet. Azt hiszem, képes leszek elviselni ezt a nyomást. Semmi sem fogható ahhoz az adrenalinszinthez, amit a gólszerzés során érzel, de mindennek van egy eleje és egy vége. Több időm lesz magamra, a családomra, hogy neveljem a gyermekeimet.”

 

 

Portugália Cristiano Ronaldo Piers Morgan
Legfrissebb hírek

Cristiano Ronaldo: Hogy Lionel Messi jobb lenne nálam? Nem értek egyet, de nem is szeretnék szerény lenni

Minden más foci
21 órája

Videón Cristiano Ronaldo Jr. első gólja az U16-os portugál válogatottban

Minden más foci
2025.11.01. 13:57

„A siker nem véletlen” – Cristiano Ronaldo üzent a bombagólja után

Minden más foci
2025.10.19. 13:55

Marco Rossi: Lisszabonban játszottuk az elmúlt két év legjobb meccsét

Magyar válogatott
2025.10.16. 20:50

Marco Rossi csapata a tíz legerősebb európai válogatott közül immár hat ellen szerzett pontot

Magyar válogatott
2025.10.16. 15:48

„Megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak” – a kapus nővére nem hitte el, hogy Tóth Balázs egyszer majd Cristiano Ronaldo ellen véd

Magyar válogatott
2025.10.15. 17:13

Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mieink legjobbja Portugália ellen

Magyar válogatott
2025.10.15. 12:11

Szoboszlai elárulta, megtörtént-e a mezcsere Ronaldóval

Magyar válogatott
2025.10.15. 07:52
Ezek is érdekelhetik