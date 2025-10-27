Százas nagyságrendben fogadnak mérkőzésekre török játékvezetők

Az elvégzett belső vizsgálat 571 bíróra terjedt ki, ennek során kiderült, hogy „371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadnak.”

„Elszántak vagyunk, hogy megtisztítsuk a labdarúgást a korrupció minden megnyilvánulásától. Nem fogunk kivételt tenni” – jelentette ki sajtónyilatkozatában Ibrahim Haciosmanoglu, aki azt ígérte, hogy a megfelelő intézkedések meghozatala „már ma elkezdődik”.

Az érintett játékvezetők közül tíz több mint 10 000, egyikük egymaga 18 227 fogadást kötött, 42 játékvezető pedig több mint 1000 labdarúgó-mérkőzésre fogadott.

Az elnök kitért rá, hogy 22 bíró – hét játékvezető és 15 asszisztens – nemzeti bajnokságban, „felső szinten” tevékenykedik, ugyanakkor nem nevezte meg őket, és arra sem tért ki, hogy bárki közülük fogadott volna olyan mérkőzésre, amelyen közreműködött.

Arra reagálva, hogy a török játékvezetőkkel szemben rendszeresen felvetődnek részrehajlásra vonatkozó vádak, a szövetség 2024 tavaszától az élvonal, a Süper Lig mérkőzésein külföldiekre bízza a VAR-rendszer működtetését. Februárban külföldi játékvezetője volt a Galatasaray és a Fenerbahçe rangadójának.