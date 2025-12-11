„Zéró a kockázat” – az FCSB sportigazgatója üzent az Újpestnek Duarte ügyében

Nemzeti Sportrádió

A román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FCSB sportigazgatója, Mihai Stoica biztos benne, hogy André Duarte januártól a bukaresti klubot fogja erősíteni.

Mint arról korábban már hírt adtunk, André Duarte a román élvonalban szereplő FCSB-ben folytatja pályafutását, mivel Újpesten már nem számolnak a játékával. Az ügy azonban egyre bonyolultabbá vált a napokban, a lila-fehérek ugyanis jelezték, hogy mivel a játékos klubja jóváhagyása nélkül ment aláírni a szerződést, perre viszik az ügyet. Az Újpest állítása szerint Duarte ezzel a lépésével súlyos anyagi károkat okozott a klubnak.

Mihai Stoica, az FCSB sportigazgatója ugyanakkor nagyon magabiztos a játékos érkezését illetően, s határozottan kijelentette, teljesen biztos abban, hogy Duarte januártól a bukaresti klub játékosa lesz.

„Jól tettük, hogy szerződtettük André Duartét. És itt szeretném cáfolni azt az információt, amely szinte mindenhol megjelent a szaksajtóban. Azaz azt az információt, amely szerint 1 700 000 dollárt fizethetünk, mert egyoldalúan felmondta a szerződését, és emiatt lehetnek meglepetéseink. Nos, a helyzet az, hogy nem érhetnek minket meglepetések. A játékos egyoldalúan felmondta a szerződését, mert nem tartották tiszteletben a szerződését” – fogalmazott az FCSB klubvezetője a román Digi Sport szerint.

Stoica aztán optimistán hozzátette: „Addigra megkapja az ideiglenes zöld kártyát, úgyhogy nálunk fog játszani, és az Újpesttel kapcsolatos problémájának semmi köze az FCSB-hez. Nulla kockázat az FCSB számára, és nulla a kockázata annak is, hogy nem kapja meg a játékjogot.”

Duarte egyébként két és fél éves szerződést írt alá az FCSB-vel, fizetése havi 20 ezer euró lesz.

