Labdarúgás: több mint 1200 fiatalperc az NB I 16. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenhatodik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton a Diósgyőr 2–0-ra verte a Nyíregyházát Miskolcon. A DVTK-ban a 20 éves Mucsányi Miron 90 percet játszott, a végjátékra pedig beállt a szintén 20 esztendős Demeter Milán. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs kezdett, és a 78. percben a vele egyidős Oláh Benjámin váltotta.
A Debrecen hazai pályán kapott ki a Puskás Akadémiától 1–0-ra. A DVSC-ben a 20 éves Cibla Flórián végig a pályán volt, míg a felcsúti alakulatban az egyaránt 20 éves Markgráf Ákos és Vékony Bence is 90 percig bizonyíthatott, míg a 19 esztendős Kern Martin a hosszabbításban kapott lehetőséget.
A Paks 3–1-re győzte le az MTK Budapestet a Fehérvári úti stadionban. A tolnai együttesben a 20 éves Horváth Kevin végigjátszotta a meccset. A fővárosi csapatban a 20 éves Kovács Patrik is az egész meccsen a pályán volt, azonban a teljesítményét beárnyékolja, hogy öngól került a neve mellé. Az ugyancsak 20 éves Átrok Zalán 79, Szűcs Patrik 17 percet szerepelt.
Vasárnap a Győr 3–1-re nyert a Kazincbarcika ellen. Az ETO-ban a 20 éves Bánáti Kevin 70 percet volt pályán, aztán a helyére a vele egykorú
Huszár Marcell állt be, aki gólt szerzett.
A vendégeknél egy-egy félidő jutott a 20 éves Balázsi Leventének és Major Marcellnek.
A Ferencváros simán, 3–0-ra múlta felül a Kisvárdát az Üllői úton. Az FTC-ben a 18 éves Madarász Ádám 27, a 19 esztendős Lakatos Csongor 5 percre szállt be. A vendégcsapat kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt, továbbá a vele egyidős Pintér Filip játszott 22 percet.
A forduló utolsó meccsén az Újpest 2–0-ra kikapott a Zalaegerszegtől. A liláknál a 19 éves Kaczvinszki Dominik végigjátszotta a meccset, akárcsak a túloldalon a 20 esztendős Bodnár Gergő.
Csapatok:
MTK Budapest: 90+79+17+=186
Puskás Akadémia: 90+90+1=181
Kisvárda: 90+22=112
Diósgyőr: 90+1=91
Nyíregyháza: 78+12=90
Debrecen: 90
Paks: 90
Győri ETO: 70+20=90
Kazincbarcika: 45+45=90
Újpest: 90
Zalaegerszeg: 90
Ferencváros: 27+5=32
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90
Horváth Kevin (Paks): 90
Mucsányi Miron (Diósgyőr): 90
Cibla Flórián (Debrecen): 90
Vékony Bence (Puskás Akadémia): 90
Kaczvinszki Dominik (Újpest): 90
Átrok Zalán (MTK Budapest): 79
Manner Balázs (Nyíregyháza): 78
Bánáti Kevin (Győri ETO): 70
Balázsi Levente (Kazincbarcika): 45
Major Marcell (Kazincbarcika): 45
Madarász Ádám (Ferencváros): 27
Pintér Filip (Kisvárda): 22
Huszár Marcell (Győri ETO): 20
Szűcs Patrik (MTK Budapest): 17
Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 12
Lakatos Csongor (Ferencváros): 5
Demeter Milán (Diósgyőr): 1
(Kiemelt képünkön: A 20 éves Huszár Marcell (Győri ETO) betalált a Kazincbarcika elleni bajnokin Forrás: Győri ETO)