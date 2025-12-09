Labdarúgás: több mint 1200 fiatalperc az NB I 16. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenhatodik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Diósgyőr 2–0-ra verte a Nyíregyházát Miskolcon. A DVTK-ban a 20 éves Mucsányi Miron 90 percet játszott, a végjátékra pedig beállt a szintén 20 esztendős Demeter Milán. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs kezdett, és a 78. percben a vele egyidős Oláh Benjámin váltotta.

A Debrecen hazai pályán kapott ki a Puskás Akadémiától 1–0-ra. A DVSC-ben a 20 éves Cibla Flórián végig a pályán volt, míg a felcsúti alakulatban az egyaránt 20 éves Markgráf Ákos és Vékony Bence is 90 percig bizonyíthatott, míg a 19 esztendős Kern Martin a hosszabbításban kapott lehetőséget.

A Paks 3–1-re győzte le az MTK Budapestet a Fehérvári úti stadionban. A tolnai együttesben a 20 éves Horváth Kevin végigjátszotta a meccset. A fővárosi csapatban a 20 éves Kovács Patrik is az egész meccsen a pályán volt, azonban a teljesítményét beárnyékolja, hogy öngól került a neve mellé. Az ugyancsak 20 éves Átrok Zalán 79, Szűcs Patrik 17 percet szerepelt.

Vasárnap a Győr 3–1-re nyert a Kazincbarcika ellen. Az ETO-ban a 20 éves Bánáti Kevin 70 percet volt pályán, aztán a helyére a vele egykorú

Huszár Marcell állt be, aki gólt szerzett.

A vendégeknél egy-egy félidő jutott a 20 éves Balázsi Leventének és Major Marcellnek.

A Ferencváros simán, 3–0-ra múlta felül a Kisvárdát az Üllői úton. Az FTC-ben a 18 éves Madarász Ádám 27, a 19 esztendős Lakatos Csongor 5 percre szállt be. A vendégcsapat kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt, továbbá a vele egyidős Pintér Filip játszott 22 percet.

A forduló utolsó meccsén az Újpest 2–0-ra kikapott a Zalaegerszegtől. A liláknál a 19 éves Kaczvinszki Dominik végigjátszotta a meccset, akárcsak a túloldalon a 20 esztendős Bodnár Gergő.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 16. FORDULÓJÁBAN: 1232

Csapatok:

MTK Budapest: 90+79+17+=186

Puskás Akadémia: 90+90+1=181

Kisvárda: 90+22=112

Diósgyőr: 90+1=91

Nyíregyháza: 78+12=90

Debrecen: 90

Paks: 90

Győri ETO: 70+20=90

Kazincbarcika: 45+45=90

Újpest: 90

Zalaegerszeg: 90

Ferencváros: 27+5=32



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90

Horváth Kevin (Paks): 90

Mucsányi Miron (Diósgyőr): 90

Cibla Flórián (Debrecen): 90

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 90

Kaczvinszki Dominik (Újpest): 90

Átrok Zalán (MTK Budapest): 79

Manner Balázs (Nyíregyháza): 78

Bánáti Kevin (Győri ETO): 70

Balázsi Levente (Kazincbarcika): 45

Major Marcell (Kazincbarcika): 45

Madarász Ádám (Ferencváros): 27

Pintér Filip (Kisvárda): 22

Huszár Marcell (Győri ETO): 20

Szűcs Patrik (MTK Budapest): 17

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 12

Lakatos Csongor (Ferencváros): 5

Demeter Milán (Diósgyőr): 1

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Huszár Marcell (Győri ETO) betalált a Kazincbarcika elleni bajnokin Forrás: Győri ETO)