Lionel Messi hosszabbított Miamiban – hivatalos

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.10.23. 18:10
Lionel Messi 2028-ig írt alá (Fotó: Getty Images)
Lionel Messi MLS Inter Miami
Az amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Inter Miami bejelentette, hogy szerződést hosszabbított Lionel Messivel.

A klub a bejelentést a közösségi oldalán tette meg egy videóval, melyben az látszik, hogy Lionel Messi a csapat új, még épülő stadionjában (a Miami Freedom Parkot várhatóan jövőre adják át) írta alá a szerződését. A nyolcszoros aranylabdás három évre írt alá, így 2028-ig az Inter Miami játékosa marad.

A 38 éves világbajnok labdarúgó két éve igazolt a PSG-től az egyesült államokbeli együtteshez, mellyel a megállapodása idén december 31-ig szólt, ezt hosszabbították meg most a felek. Azt nem tudni, hogy a támadó bére mennyivel változik majd, az viszont tudvalevő, hogy eddig egy idényre 20.45 millió dollárt kapott a klubjától.

Messi eddig 82 mérkőzésen lépett pályára az Inter Miami színeiben, 71 gólt szerzett, 37 gólpasszt adott. Ebben az évadban 43 tétmeccsen 37 találatnál és 19 asszisztnál jár, csapatával pedig még versenyben van a bajnoki címért (amelyért a két főcsoport győztese küzd meg a playoff végén), a Keleti főcsoport rájátszásának negyeddöntőjében a Nashville SC-vel találkozik majd.

 

