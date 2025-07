Sallói akcióból, Gazdag büntetőből talált be, míg Messi duplázott az MLS-ben

A 29. születésnapját ünneplő Sallói Dániel csapatkapitányként, a kezdő tizenegyben jutott szóhoz a Sporting Kansas Cityben a New York City FC ellen (a vendégek kispadján a korábbi ferencvárosi tréner, Pascal Jansen ült), de együttese már a 22. percben hátrányba került. Az egyenlítésre a második játékrészben került sor, Sallói egy, a kapusról kipattanó labdát juttatott a hálóba bő negyedórával a lefújás előtt, beállítva a végeredményt. 1–1

A játéknap másik magyar érdekeltségű mérkőzésén a Columbus Crew Gazdag Dániel tizenegyesével szerezte meg a vezetést a D.C. United ellen – a magyar támadó saját maga harcolta ki a büntetőt. A fővárosi csapat a fordulás után Christian Benteke fejesével egalizált, de a csattanó a hajrára maradt, amikor a sárga mezesek Lassi Lappalainen átlövésével mindhárom pontot otthon tartották. 2–1

A játéknap sztárja ezzel együtt Lionel Messi volt (ki más?!), aki kétszer is betalált a New York Red Bulls otthonában. Az argentin klasszis a góljai mellett egy bődületes gólpasszt is kiosztott Jordi Albának, az Inter Miami pedig 5–1-re nyert. Messinek ez volt a hatodik duplája a legutóbbi hét bajnokiján (csupán az előző fordulóban maradt gólképtelen, akkor 3–0-ra kikaptak Cincinnatiben – a szerk.), ráadásul ez volt a 764. akciógólja pályafutása során, megelőzve ezzel a 763-nál járó Cristiano Ronaldót úgy, hogy 167 meccsel kevesebbet játszott a portugálnál. 5–1

Említésre méltó még a nap találkozói közül a Los Angeles-i derbi (El Tráfico), ahol a címvédő, Marco Reusszal a soraiban felálló Galaxy 3–3-as döntetlent játszott a klub-vb-n is megforduló Los Angeles FC otthonában. A vendégek a korábban az angol, az olasz és a német élvonalat is megjáró Josida Maja góljával mentettek pontot a ráadás hetedik percében.

PINTÉR GÓLJA IS KEVÉS VOLT AZ INTER MIAMI II SIKERÉHEZ

A floridai klub tartalékjai Chattanoogában vendégeskedtek az MLS Next Próban, ahol az amerikai-magyar támadó ugyan egy megpattanó szabadrúgással 2–2-re egyenlített, de a szétlövésben a hazaiak bizonyultak jobbnak. Pintér Dániel gólra váltotta a saját tizenegyesét.

MLS

ALAPSZAKASZ

Sporting Kansas City–New York City FC 1–1 (Sallói 74., ill. Perea 22.)

SKC: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 74. percben gólt szerzett.

Columbus Crew–D.C. United 2–1 (Gazdag 31. – 11-esből, Lappalainen 78., ill. Benteke 48.)

Columbus: Gazdag Dániel kezdőként lépett pályára, a 31. percben gólt szerzett, a 90+2. percben lecserélték.

Kiállítva: Herrera (D.C. United, 89.)

New York Red Bulls–Inter Miami CF 1–5 (Hack 14., ill. J. Alba 24., Segovia 27., 45+3., Messi 60., 75.)

Los Angeles FC–Los Angels Galaxy 3–3 (Bouanga 26., 67., Dilrosun 31., ill. Pec 36. – 11-esből, 79., Josida 90+7.)

Kiállítva: Segura (LAFC, 90+1.)