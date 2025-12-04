Gazdag Dániel csapatától érkezett a Celtic új edzője – hivatalos

A 48 éves szakember 2022 decembere óta irányította a Columbus Crew-t, amellyel két évvel ezelőtt bajnoki címet nyert, a mérlege ez idő alatt 136 mérkőzésen 69 győzelem, 37 döntetlen és 30 vereség.

A Gazdag Dánielt április óta foglalkoztató columbusi klub a mostani idényben az alapszakaszbeli 7. hely után a Keleti főcsoport negyeddöntőjében búcsúzott, így a csapat számára véget ért az évad, ami megnyitotta az utat Nancy esetleges klubváltása előtt. A francia edző szerződése 2026 végéig szólt, de munkaadója nem gördített akadályt a távozása elé.

Sajtóhírek szerint a Celticnek 1-2 millió fontot kellett fizetnie a Columbusszal 2023-ban bajnoki címet nyerő Nancyért, aki két és fél évre kötelezte el magát.

A Celtic kispadja október 27. óta üresen állt (ideiglenesen Martin O'Neill irányította az együttest), miután Brendan Rodgers lemondott vezetőedzői tisztségéről, mivel a glasgow-i csapat egymás után kétszer kikapott a bajnokságban.