Olvasóink szerint Csinger Márk volt a magyar válogatott legjobb játékosa az ukránok ellen

A pontszámok:

Csinger Márk: 7.98

Willi Orbán: 7.30

Tóth Balázs: 7.25

Tóth Milán: 6.79

Szoboszlai Dominik: 6.68

Nagy Zsolt: 6.40

Schäfer András: 6.39

Vitális Milán: 6.35

Osváth Attila: 6.11

Tóth Rajmund: 5.82

Jurek Gábor: 5.65

Szűcs Tamás: 5.43

Tóth Alex: 5.28

Szalai József: 5.22

Lukács Dániel: 5.06

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 4. FORDULÓ

UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 1–2 (0–0)

Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 9414 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok

UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomjejev, 86.), Ocseretyko (Pihaljonok, 70.), Veleteny (Hlany, 60.) – Cihankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Vitális – Lukács D. (Jurek, 61.), Szoboszlai (Csongvai, 87.), Tóth A. (Szűcs T., 61.) – Tóth M. (Szalai J., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)

Sárga lap: Nazarina (20.), ill. Lukács D. (56.), Tóth R. (78.)

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