Nemzeti Sportrádió

Olvasóink szerint Csinger Márk volt a magyar válogatott legjobb játékosa az ukránok ellen

R. P.R. P.
2026.10.06. 12:53
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Fotó: Kovács Péter
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Nemzetek Ligája Ukrajna Csinger Márk magyar válogatott
Olvasóink szerint Csinger Márk volt a magyar válogatott legjobb játékosa az ukránok ellen 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A legjobb osztályzatokat a két belső védő és a kapus kapta, Willi Orbán és Tóth Balázs is 7-es fölött átlagolt.

A pontszámok:

Csinger Márk: 7.98
Willi Orbán: 7.30
Tóth Balázs: 7.25
Tóth Milán: 6.79
Szoboszlai Dominik: 6.68
Nagy Zsolt: 6.40
Schäfer András: 6.39
Vitális Milán: 6.35
Osváth Attila: 6.11
Tóth Rajmund: 5.82
Jurek Gábor: 5.65
Szűcs Tamás: 5.43
Tóth Alex: 5.28
Szalai József: 5.22
Lukács Dániel: 5.06

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 4. FORDULÓ
UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 1–2 (0–0)
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 9414 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok
UKRAJNA: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomjejev, 86.), Ocseretyko (Pihaljonok, 70.), Veleteny (Hlany, 60.) – Cihankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Vitális – Lukács D. (Jurek, 61.), Szoboszlai (Csongvai, 87.), Tóth A. (Szűcs T., 61.) – Tóth M. (Szalai J., 72.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Jaremcsuk (83.), ill. Tóth M. (52.), Csinger (85.)
Sárga lap: Nazarina (20.), ill. Lukács D. (56.), Tóth R. (78.)

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