Nemzeti Sportrádió

Olvasóink Szoboszlai Dominikot látták a grúzok elleni mérkőzés legjobbjának

T. Z.T. Z.
2026.10.03. 12:13
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Fotó: Török Attila
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Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia olvasói vélemény magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön 1–0-ra legyőzte Grúziát a Nemzetek Ligájában, olvasóinkat pedig szokás szerint arra kértük, hogy 10-es skálán pontozzák a mieink teljesítményét. Mint másnap délelőttre kiderült, a legjobb osztályzatot a csapatkapitány, a végig hatalmas mezőnymunkát végző Szoboszlai Dominik kapta, őt a gólszerző Kerkez Milos és a meccset kapott gól nélkül lehozó Tóth Balázs követi a sorban.

Az űrlap szombat délelőtti zárásáig összesen 2825-en adták le értékelésüket; fontos, hogy csak azokra lehetett szavazni, akik a kezdőcsapatban kaptak lehetőséget vagy legalább a 70. percig pályára léptek, így a keveset játszó Szűcs Tamás és Jurek Gábor már kimaradt a felsorolásból.

Olvasóink összességében elégedettek voltak a mieink teljesítményével, ezt mutatja az, hogy hárman is 7-es osztályzat felett kaptak: a legjobb értékelésben a csapatkapitány Szoboszlai Dominik részesült (7.65), őt követte nagyon kevéssel lemaradva a gólszerző Kerkez Milos (7.62), a harmadik helyen pedig a meccset kapott gól nélkül lehozó Tóth Balázs végzett (7.11).

Közel járt még a hetes osztályzathoz Schäfer András (6.80) és Csinger Márk (6.61) is. A leggyengébb értékelést Bárány Donát kapta olvasóinktól, az ő átlaga nem érte el az 5-ös osztályzatot.

OLVASÓI ÉRTÉKELÉSEK
Szoboszlai Dominik: 7.65
Kerkez Milos: 7.62
Tóth Balázs: 7.11
Willi Orbán: 6.89
Schäfer András: 6.80
Csinger Márk: 6.61
Osváth Attila: 6.57
Nagy Zsolt: 6.47
Tóth Alex: 6.37
Tóth Milán: 5.87
Lukács Dániel: 5.63
Vitális Milán: 5.43
Tóth Rajmund: 5.30
Bárány Donát: 4.64

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NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Jegojan (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)

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Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia olvasói vélemény magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
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