Olvasóink Szoboszlai Dominikot látták a grúzok elleni mérkőzés legjobbjának

Az űrlap szombat délelőtti zárásáig összesen 2825-en adták le értékelésüket; fontos, hogy csak azokra lehetett szavazni, akik a kezdőcsapatban kaptak lehetőséget vagy legalább a 70. percig pályára léptek, így a keveset játszó Szűcs Tamás és Jurek Gábor már kimaradt a felsorolásból.

Olvasóink összességében elégedettek voltak a mieink teljesítményével, ezt mutatja az, hogy hárman is 7-es osztályzat felett kaptak: a legjobb értékelésben a csapatkapitány Szoboszlai Dominik részesült (7.65), őt követte nagyon kevéssel lemaradva a gólszerző Kerkez Milos (7.62), a harmadik helyen pedig a meccset kapott gól nélkül lehozó Tóth Balázs végzett (7.11).

Közel járt még a hetes osztályzathoz Schäfer András (6.80) és Csinger Márk (6.61) is. A leggyengébb értékelést Bárány Donát kapta olvasóinktól, az ő átlaga nem érte el az 5-ös osztályzatot.

OLVASÓI ÉRTÉKELÉSEK

Szoboszlai Dominik: 7.65

Kerkez Milos: 7.62

Tóth Balázs: 7.11

Willi Orbán: 6.89

Schäfer András: 6.80

Csinger Márk: 6.61

Osváth Attila: 6.57

Nagy Zsolt: 6.47

Tóth Alex: 6.37

Tóth Milán: 5.87

Lukács Dániel: 5.63

Vitális Milán: 5.43

Tóth Rajmund: 5.30

Bárány Donát: 4.64