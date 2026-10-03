Olvasóink Szoboszlai Dominikot látták a grúzok elleni mérkőzés legjobbjának
Az űrlap szombat délelőtti zárásáig összesen 2825-en adták le értékelésüket; fontos, hogy csak azokra lehetett szavazni, akik a kezdőcsapatban kaptak lehetőséget vagy legalább a 70. percig pályára léptek, így a keveset játszó Szűcs Tamás és Jurek Gábor már kimaradt a felsorolásból.
Olvasóink összességében elégedettek voltak a mieink teljesítményével, ezt mutatja az, hogy hárman is 7-es osztályzat felett kaptak: a legjobb értékelésben a csapatkapitány Szoboszlai Dominik részesült (7.65), őt követte nagyon kevéssel lemaradva a gólszerző Kerkez Milos (7.62), a harmadik helyen pedig a meccset kapott gól nélkül lehozó Tóth Balázs végzett (7.11).
Közel járt még a hetes osztályzathoz Schäfer András (6.80) és Csinger Márk (6.61) is. A leggyengébb értékelést Bárány Donát kapta olvasóinktól, az ő átlaga nem érte el az 5-ös osztályzatot.
OLVASÓI ÉRTÉKELÉSEK
Szoboszlai Dominik: 7.65
Kerkez Milos: 7.62
Tóth Balázs: 7.11
Willi Orbán: 6.89
Schäfer András: 6.80
Csinger Márk: 6.61
Osváth Attila: 6.57
Nagy Zsolt: 6.47
Tóth Alex: 6.37
Tóth Milán: 5.87
Lukács Dániel: 5.63
Vitális Milán: 5.43
Tóth Rajmund: 5.30
Bárány Donát: 4.64
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Jegojan (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)
Ez már valami! Négy év után újra hazai győzelem az NL-ben, Kerkez góljával nyertünk a grúzok ellen