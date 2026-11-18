NOVEMBER 20., PÉNTEK
AUSZTRIA
2. Liga (II. osztály)
18.30: Floridsdorfer AC–Austria Wien II
Austria Wien II: Polonkai Noel
BELGIUM
Jupiler Pro League
20.45: Cercle Bruges–Westerlo
Westerlo: Balogh Botond
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–Virton
FC Bruges II: Ostoici Stefan
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: Vitesse–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz
IRÁN
Persian Gulf Pro League
13.45: Perszepolisz–Pajkan
Perszepolisz: Gera Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.30: Pogon Szczecin–Slask Wróclaw
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NOVEMBER 21., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Bournemouth–Nottingham Forest
Bournemouth: Tóth Alex
Championship (II. osztály)
16.00: Bolton Wanderers–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Swansea City–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: LASK–Hartberg
Hartberg: Pécsi Ármin
19.30: Grazer AK–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Jupiler Pro League
18.15: Genk–La Louviére
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
20.45: Zulte-Waregem–Royal Antwerp
Waregem: Átrok Zalán
BULGÁRIA
Parva Liga
16.15: Szpartak Varna–Cserno More
Varna: Major Sámuel
CIPRUS
Cyprus League
16.00: Omonia Nicosia–APOEL
Omonia Nicosia: Loic Nego
18.00: Arisz–Nea Szalamina
Arisz: Szakos Bence
Nea Szalamina: Kovács Dániel
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Sigma Olomouc–Slavia Praha
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
20.00: New England Revolution–Philadelphia Union
New England: Gazdag Dániel
Vasárnap, 0.00: Inter Miami–Columbus Crew
Miami: Pintér Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Reims–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
18.30: Kalamata–AEK Athén
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
HOLLANDIA
Eredivisie
21.00: Groningen–Heerenveen
Groningen: Csinger Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Zaglebie Lubin–Górnik Zabrze
Zaglebie: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Union Berlin–RB Leipzig
Union: Schäfer András
Leipzig: Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Hannover–Greuther Fürth
Fürth: Keresztes Krisztián
13.00: Wolfsburg–Holstein Kiel
Wolfsburg: Dárdai Bence
PORTUGÁLIA
Portugál Kupa, 4. forduló
18.00: Marítimo–Chaves
Marítimo: Szalai Gábor
ROMÁNIA
Superliga
14.00: Csíkszereda–Corvinul
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Stefanesti–Unirea Slobozia
Unirea: Bobál Gergely
10.00: CSM Slatina–ASA Marosvásárhely
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: CSM Olimpia–Concordia
CSM Olimpia: Vida Kristopher
11.30: Cetatea Suceava–Poli Temesvár
Temesvár: Huszti András
SZLOVÁKIA
Niké Liga
15.30: Zsolna–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
14.00: Galatasaray–Samsunspor
Galatasaray: Sallai Roland
14.00: Amedspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
NOVEMBER 22., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
17.30: Liverpool–Manchester United
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.00: Burnley–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Austria Wien–Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
AZERBAJDZSÁN
Premier League
11.30: Araz–Neftci Baki
Neftci: Skribek Alen
14.00: Kapaz–Qarabag
Qarabag: Várkonyi Bence
CIPRUS
Cyprus League
14.00: Olympiakosz Nicosia–AEK Larnaca
Olympiakosz: Tamás Márk
CSEHORSZÁG
Chance Liga
18.00: Sparta Praha–Liberec
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
DÁNIA
Superliga
18.00: Nordsjaelland–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
HOLLANDIA
Eredivisie
14.30: Ajax–Den Haag
Den Haag: Bárány Donát
14.30: Sparta Rotterdam–AZ Alkmaar
AZ: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
12.15: Raków Czestochowa–Widzew Lódz
Raków: Molnár Ádin
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Cottbus–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Portugál Kupa, 4. forduló
15.00: SC Vianense–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
SPANYOLORSZÁG
La Liga
14.00: Barcelona–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter
SVÁJC
Super League
14.00: Zürich–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
14.00: Sirius–Djurgarden
Sirius: Vancsa Zalán
SZERBIA
Szuperliga
17.00: Macsva–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Dunaszerdahelyi AC–Komárom
DAC: Tuboly Máté
SZLOVÉNIA
Prva Liga
15.00: Maribor–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
14.00: Konyaspor–Besiktas
Konyaspor: Tóth Rajmund
NOVEMBER 23., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Kraszava–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
HORVÁTORSZÁG
HNL
18.00: Slaven Belupo–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs
ROMÁNIA
Superliga
19.00: Sepsi OSK–Rapid Bucuresti
Sepsi: Sigér Dávid
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
20.30: Ceuta–Almería
Almería: Yaakobishvili Áron