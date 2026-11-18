A selejtezőkörös részvétel lehetőségéről Szergej Siskarjov, az orosz sportági szövetség elnöke számolt be Telegram-csatornáján.

„Levelet kaptam az Európai Kézilabda-szövetség vezetésétől, amelyben ismertették az orosz válogatottak nemzetközi porondra való visszatérésének kilátásait – írta Siskarjov. – A lényeg az, hogy az orosz női csapat 2028-as Európa-bajnokságon való indulásának lehetősége nyitott. Az EHF a részvételi mechanizmuson dolgozik. Az ütemterv világos: a világbajnokság, az olimpiai kvalifikáció, és onnantól a 2028-as játékokon való szereplés nincs messze. A fény az alagút végén jól látható.”

A női kézilabda Európa-bajnokságot 2028. november 30. és december 17. között rendezik meg Dániában, Norvégiában és Svédországban. Az oroszok az idei női Eb-re és a 2027-es férfi világbajnokságra még nem kvalifikálhattak, mivel azoknak a selejtezői már lezajlottak.

Az ukrajnai háború miatt 2022-ben az orosz válogatottak és klubcsapatok nemzetközi szereplését határozatlan időre felfüggesztették. Aztán idén márciusban a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) úgy döntött, hogy engedélyezi az utánpótlás és ifjúsági csapatok részvételét. Júliusban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszaállította az Orosz Olimpiai Bizottság tagságát, és azt javasolta, hogy a szövetségek oldják fel az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat. Ugyanebben a hónapban az IHF engedélyezte az összes orosz csapatnak, hogy nemzeti szimbólumok alatt szerepeljenek. A döntést követően az EHF közölte, hogy tudomásul vette az IHF álláspontját, és megfontolja az orosz sportolók visszatérését a védnöksége alatt zajló versenyekre.