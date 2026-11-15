Olvasóink szerint Tóth Balázs volt a magyar válogatott legjobb játékosa a grúzok ellen

B. A. P.B. A. P.
2026.11.15. 12:11
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Olvasóinknál Tóth Balázs lett a mérkőzés legjobbja (Fotó: Szabó Balázs)
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értékelés Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar válogatott
Olvasóink szerint Tóth Balázs volt a magyar válogatott legjobb játékosa a grúzok ellen 2–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Mellette még négyen érték el a legalább hetes átlagot.

A legjobb értékelést a kapott gól nélküli mérkőzést hozó Tóth Balázs kapta (7.27). Elérte a hetes átlagot a két belső védőnk, Csinger Márk (7.17) és Willi Orbán (7.08), továbbá a második magyar gólt szerző Varga Barnabás (7.00) és a gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik is (7.19).

A lista végén három cserejátékosunk áll. A kezdők közül Nagy Zsolt (5.38) kapta a legrosszabb értékelést.

A pontszámok:

  1. Tóth Balázs (7.27)
  2. Szoboszlai Dominik (7.19)
  3. Csinger Márk (7.17)
  4. Willi Orbán (7.08)
  5. Varga Barnabás (7.00)
  6. Sallai Roland (6.71)
  7. Schäfer András (6.47)
  8. Kerkez Milos (6.24)
  9. Osváth Attila (5.96)
10. Vitális Milán (5.78)
11. Csongvai Áron (5.61)
12. Tóth Rajmund (5.47)
13. Nagy Zsolt (5.38)
14. Bolla Bendegúz (5.18)

Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Szendrei Ákos és Pető Milán neve nem szerepel a felsorolásban.

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NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)
Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)

 

 

értékelés Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar válogatott
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