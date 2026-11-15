Olvasóink szerint Tóth Balázs volt a magyar válogatott legjobb játékosa a grúzok ellen

A legjobb értékelést a kapott gól nélküli mérkőzést hozó Tóth Balázs kapta (7.27). Elérte a hetes átlagot a két belső védőnk, Csinger Márk (7.17) és Willi Orbán (7.08), továbbá a második magyar gólt szerző Varga Barnabás (7.00) és a gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik is (7.19).

A lista végén három cserejátékosunk áll. A kezdők közül Nagy Zsolt (5.38) kapta a legrosszabb értékelést.

A pontszámok:

1. Tóth Balázs (7.27)

2. Szoboszlai Dominik (7.19)

3. Csinger Márk (7.17)

4. Willi Orbán (7.08)

5. Varga Barnabás (7.00)

6. Sallai Roland (6.71)

7. Schäfer András (6.47)

8. Kerkez Milos (6.24)

9. Osváth Attila (5.96)

10. Vitális Milán (5.78)

11. Csongvai Áron (5.61)

12. Tóth Rajmund (5.47)

13. Nagy Zsolt (5.38)

14. Bolla Bendegúz (5.18)

Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Szendrei Ákos és Pető Milán neve nem szerepel a felsorolásban.