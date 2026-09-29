Nemzeti Sportrádió

Ismét Tóth Balázs emelkedett ki a mezőnyből olvasóink szerint, ezúttal az északírek ellen

M. B.M. B.
2026.09.29. 12:24
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Fotó: Árvai Károly
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Nemzetek Ligája magyar válogatott szavazás Tóth Balázs
Ahogy beszámoltunk róla, a magyar válogatott hétfőn 0–0-s döntetlent játszott Észak-Írországgal Belfastban a labdarúgó Nemzetek Ligája B-ligájának 2. fordulójában. Olvasóinkat is megkértük, hogy értékeljék csapatunk játékosait 1-től 10-ig terjedő skálán. Íme, a végeredmény!

A legjobb átlagot ismét magasan Tóth Balázs, a válogatott kapusa hozta össze, de Willi Orbán is hatos fölötti átlagot kapott. Rajtuk kívül még ketten érdemeltek ki ötösnél jobb értékelést a 7154 szavazótól. A lista végén Jurek Gábor végzett. 

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A mezőnyjátékosok közül csupán hárman kaptak hatos osztályzatot.

Tóth Balázs: 6.74
Willi Orbán: 6.18
Schäfer András: 5.35
Tóth Alex: 5.04
Csinger Márk: 4.94
Szoboszlai Dominik: 4.34
Osváth Attila: 4.31
Kerkez Milos: 4.17
Bolla Bendegúz: 4.01
Lukács Dániel: 3.85
Csongvai Áron: 3.84
Szűcs Tamás: 3.77
Bárány Donát: 3.63
Jurek Gábor: 3.59

Szavazásunknál csak azokat a labdarúgókat vettük figyelembe, akik legkésőbb a 70. percben léptek pályára.

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„Nem igazán tudok olyan futballistát, akit behívhatnék.”

Bárány Donát: Nem mondom, hogy jobbak voltunk, de ők se

Osváth Attila: Mi is felvettük a kesztyűt, a gól hiányzott.

Egy kaput eltalált lövés, és más semmi: döntetlent játszott a válogatott Észak-Írországban

A hazaiak eltalálták a kapufát; Bolla Bendegúz megsérült. A mieink a második félidőben már jobban néztek ki, de összességében halovány teljesítményt nyújtottak.

Schäfer András: Nem akarok bírózni, de szerintem egy tiszta piros lap elmaradt az első félidőben

Csinger Márk: Három ponttal szerettünk volna távozni. Mindent megtettünk, de megint nem sikerült gólt szereznünk. Ugyaninnen indulunk legközelebb is, nyerni akarunk!

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 2. FORDULÓ
ÉSZAK-ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0
Belfast, Windsor Park, 18 082 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker de Francisco, Iván Masso Granado) – spanyolok
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, C. Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly (D. Charles, 70.), Donley (Spencer, 70.), Price (Magennis, 88.). Szövetségi kapitány: Michael O’Neill
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla (Osváth, 34.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szűcs T. (Tóth A., 55.), Csongvai (Vitális, 76.) – Jurek (Bárány, 55.), Szoboszlai – Lukács (Tóth M., 76.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Sárga lap: Galbraith (16.), Price (31.), Donley (45+2.), Michael O’Neill szövetségi kapitány (45+2.), S. Charles (77.), ill. Csongvai (42.), Orbán (45+6.)



 

Nemzetek Ligája magyar válogatott szavazás Tóth Balázs
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