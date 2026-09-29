Ismét Tóth Balázs emelkedett ki a mezőnyből olvasóink szerint, ezúttal az északírek ellen
A legjobb átlagot ismét magasan Tóth Balázs, a válogatott kapusa hozta össze, de Willi Orbán is hatos fölötti átlagot kapott. Rajtuk kívül még ketten érdemeltek ki ötösnél jobb értékelést a 7154 szavazótól. A lista végén Jurek Gábor végzett.
Tóth Balázs: 6.74
Willi Orbán: 6.18
Schäfer András: 5.35
Tóth Alex: 5.04
Csinger Márk: 4.94
Szoboszlai Dominik: 4.34
Osváth Attila: 4.31
Kerkez Milos: 4.17
Bolla Bendegúz: 4.01
Lukács Dániel: 3.85
Csongvai Áron: 3.84
Szűcs Tamás: 3.77
Bárány Donát: 3.63
Jurek Gábor: 3.59
Szavazásunknál csak azokat a labdarúgókat vettük figyelembe, akik legkésőbb a 70. percben léptek pályára.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 2. FORDULÓ
ÉSZAK-ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0
Belfast, Windsor Park, 18 082 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker de Francisco, Iván Masso Granado) – spanyolok
ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, C. Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly (D. Charles, 70.), Donley (Spencer, 70.), Price (Magennis, 88.). Szövetségi kapitány: Michael O’Neill
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla (Osváth, 34.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szűcs T. (Tóth A., 55.), Csongvai (Vitális, 76.) – Jurek (Bárány, 55.), Szoboszlai – Lukács (Tóth M., 76.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Sárga lap: Galbraith (16.), Price (31.), Donley (45+2.), Michael O’Neill szövetségi kapitány (45+2.), S. Charles (77.), ill. Csongvai (42.), Orbán (45+6.)