Ismét Tóth Balázs emelkedett ki a mezőnyből olvasóink szerint, ezúttal az északírek ellen

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 2. FORDULÓ

ÉSZAK-ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0

Belfast, Windsor Park, 18 082 néző. Vezette: Ricardo de Burgos (Iker de Francisco, Iván Masso Granado) – spanyolok

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, C. Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly (D. Charles, 70.), Donley (Spencer, 70.), Price (Magennis, 88.). Szövetségi kapitány: Michael O’Neill

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla (Osváth, 34.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szűcs T. (Tóth A., 55.), Csongvai (Vitális, 76.) – Jurek (Bárány, 55.), Szoboszlai – Lukács (Tóth M., 76.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Sárga lap: Galbraith (16.), Price (31.), Donley (45+2.), Michael O’Neill szövetségi kapitány (45+2.), S. Charles (77.), ill. Csongvai (42.), Orbán (45+6.)





