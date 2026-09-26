Olvasóink szerint magasan Tóth Balázs volt a mieink legjobbja Ukrajna ellen
A kapus Tóth Balázs magasan a legjobb volt, de Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is elöl végzett, igaz, közepes átlaggal. A lista végén Bárány Donát végzett.
Tóth Balázs: 6.94
Willi Orbán: 5.50
Szoboszlai Dominik: 5.08
Schäfer András: 5.06
Csinger Márk: 4.57
Jurek Gábor: 4.43
Lukács Dániel: 4.30
Csongvai Áron: 4.22
Redzic Damir: 4.19
Kerkez Milos: 4.14
Tóth Rajmund: 4.11
Bolla Bendegúz: 4.01
Tóth Milán: 3.85
Vitális Milán: 3.68
Bárány Donát: 3.49
Szavazásunknál csak azokat a labdarúgókat vettük figyelembe, akik legkésőbb a 70. percben léptek pályára.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 1. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 0–1 (0–1)
Budapest, Puskás Aréna, 56 799 néző. Vezette: Jarred Gillett (Neil Davies, Nick Greenhalgh) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., W. Orbán, Csinger (Szűcs T., 84.), Kerkez – Csongvai (Tóth R., 66.), Schäfer, Vitális (Tóth M., a szünetben) – Redzic (Jurek, 62.), Szoboszlai, Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
UKRAJNA: Riznik – Krupszkij (Bondar, 59.), Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko (Nazarina, a szünetben), Szudakov (Drambajev, 90+1.) – Cihankov, Szikan (Krasznopir, 66.), Vanat (Nazarenko, 59.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
Gólszerző: Szikan (42.)
Sárga lap: Schäfer (5.), Bárány (82.), Szoboszlai (90+3.), Kerkez (90+4.), ill. Brazsko (21.), Krupszkij (49.), Nazarenko (71.), Cihankov (90+4.), Matvijenko (90+4.)
Kiállítva: Nazarenko (90+2.)
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