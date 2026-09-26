Olvasóink szerint magasan Tóth Balázs volt a mieink legjobbja Ukrajna ellen

A kapus Tóth Balázs magasan a legjobb volt, de Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is elöl végzett, igaz, közepes átlaggal. A lista végén Bárány Donát végzett.

Tóth Balázs: 6.94

Willi Orbán: 5.50

Szoboszlai Dominik: 5.08

Schäfer András: 5.06

Csinger Márk: 4.57

Jurek Gábor: 4.43

Lukács Dániel: 4.30

Csongvai Áron: 4.22

Redzic Damir: 4.19

Kerkez Milos: 4.14

Tóth Rajmund: 4.11

Bolla Bendegúz: 4.01

Tóth Milán: 3.85

Vitális Milán: 3.68

Bárány Donát: 3.49

Szavazásunknál csak azokat a labdarúgókat vettük figyelembe, akik legkésőbb a 70. percben léptek pályára.