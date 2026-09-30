Rutinos szerb játékvezető dirigálja a magyar–grúz Nemzetek Ligája-mérkőzést

A 40 éves belgrádi játékvezető 2014 óta vezet a szerb élvonalban, és 2015-ben már FIFA-játékvezető is lett. 2019-ben bemutatkozott a Bajnokok Ligája főtábláján, ahol 13 mérkőzést vezetett.



Jovanovics 2017-ben U19-es, 2019-ben pedig U21-es Eb-döntőt vezetett, 2021-ben ott volt az olimpián is. Utóbbi évben negyedik játékvezetői feladatokat látott el az Európa-bajnokságon.



A szerb bíró pályafutása viszont az elmúlt években lefelé ívelt: 2024 tavasza óta nem vezetett BL-főtáblás mérkőzést, és esélye sem volt a 2024-es Európa-bajnoki és a 2026-os világbajnoki szereplésre sem. Sőt, már Szerbiában sem számít az első számú játékvezetőnek, Nenad Minakovics rangosabb meccseket kap a nemzetközi porondon.



Jovanovics, aki hazája mellett Görögországban, Cipruson, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában is vezetett már élvonalbeli bajnokit, 2025. október 14-én már fújt a magyar válogatottnak, Marco Rossi csapata akkor 2–2-t játszott a portugáliai vb-selejtezőjén. A grúz felnőttválogatottnak még sosem fújt.



Munkáját asszisztensként Uros Sztojkovics és Milos Szimovics segíti. A negyedik játékvezető Novak Szimovics lesz. A videobíró Momcsilo Markovics, segítője Jelena Cvetkovics lesz. Munkájukat az örmény Karen Nalbandjan ellenőrzi.



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