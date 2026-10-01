Ramaz Szvanadze: A magyar válogatott bízhat a hazai pálya előnyében



Kifejezetten népes grúz újságíró-különítmény kísérte el a válogatottat Budapestre, igaz, a Puskás Arénában tartott sajtótájékoztatón egy olyan szövetségi kapitány várta a kérdéseket, akinek a pénteki mindössze a második mérkőzése lesz a nemzeti csapat élén, és az első, amelyet nem hazai pályán játszik.

„Valóban ez lesz az első idegenbeli mérkőzésem a felnőttválogatott élén, és tudom, milyen parázs hangulat várható majd a stadionban – kezdte válaszát Ramaz Szvanadze a Nemzeti Sport kérdésére, miszerint hogyan készül a feltehetően intenzív légkörű összecsapásra. – Mindazonáltal a hozzáállásom és a csapat hozzáállása ugyanaz lesz, mint bármelyik másik tétmérkőzésen, függetlenül a helyszíntől. Az idegenbeli meccsek persze mindig nehezebbek, a magyar válogatott is bízhat a hazai pálya előnyében, de én azt sulykolom a játékosaimba, hogy minden körülmények között kövessék azokat az elképzeléseket, amelyeket felvázolunk a mérkőzés előtt. Ez a lényeg, ettől nem szabad eltérni.”

Arra, hogy mik ezek az elképzelések, a szövetségi kapitány nem tért ki részleteiben. „Annyit mondhatok el, hogy természetesen kénytelenek leszünk alakítani a csapat összetételén, mert négy mérkőzést kell játszani rövid időn belül. Ekkora terhelésnél természetes a rotáció, és majd az apró részletek döntenek arról, hogy ki kerülhet be a csapatba. Elsősorban a játékosok fizikai állapotán múlik” – fogalmazott Szvanadze, akinek a keretében egy Magyarországon játszó és egy, a magyar bajnokságot korábban megjáró labdarúgója is van: az MTK-s Ilia Beriasvili, valamint az exmezőkövesdi, -fehérvári, illetve -újpesti Budu Zivzivadze.

„Jó kondiban vannak, a csapat segítségére lehetnek, de előzetesen nem árulom el, hány játékpercet kaphatnak – folytatta a titkolózást a kapitány. – A legfontosabb, hogy a játékosaim, függetlenül attól, hol játszanak klubszinten, a lehető legjobban készüljenek fel a mérkőzésre. Természetesen a meccs alakulása is befolyásolja majd, ki lehet a pályán.”

Kérdés, mi lesz az egyik legveszélyesebb grúz csatárral, Giorgi Mikautadzéval, akit Szvanadze lecserélt az ukránok elleni bemutatkozó mérkőzésén, a Villarreal légiósának pedig nem tetszett a szövetségi kapitány döntése. „Természetes reakciót láthattunk tőle, ez bőven benne van a pakliban. Senki sem boldog, ha lecserélik, de megbeszéltük a helyzetet. Fizikailag kifogástalan állapotban van, így pénteken is bevethető” – mondta Szvanadze. A kevés konkrétumot eláruló kapitány annyit azért elmondott még, hogy amióta átvette a stafétát a menesztett Willy Sagnoltól, nem egyeztetett az elődjével, és hogy ugyanazok a játékosok lőhetik az esetleges tizenegyeseket, akik eddig is ki voltak jelölve a szerepre.

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

B-LIGA, 2. CSOPORT

Péntek, 20.45: Magyarország–Grúzia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereszelidze (Dila Gori)

Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Ilia Beriasvili (MTK Budapest – Magyarország), Szaba Harebasvili (Basaksehir – Törökország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna)

Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Szaba Lobzsanidze (Real Salt Lake – Egyeslt Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Otar Mamageisvili (Wolfsberger AC – Ausztria), Vladimer Mamucsasvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia)

Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)