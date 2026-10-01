Nemzeti Sportrádió

Két belfasti kimaradóval újra számol Rossi – állítsa össze a grúzok elleni kezdőcsapatunkat!

2026.10.01. 14:41
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A magyar válogatott tagjai már a következő meccsre készülnek – pénteken a grúzok elleni meccsel folytatódik a Nemzetek Ligája (Fotó: Kovács Péter)
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Magyarország válogatott Nemzetek Ligája kezdőcsapat Grúzia magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott pénteken Grúzia ellen folytatja a szereplését a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi szövetségi kapitány a csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, a legutóbb a keretből kimaradt játékosok közül Tóth Rajmund és Szalai József is a rendelkezésére áll majd. Ön milyen összeállításban küldené pályára a nemzeti csapatunkat a grúzok ellen? Szavazzon!

 

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
Péntek, 20.45: MAGYARORSZÁG–Grúzia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

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A magyar labdarúgó-válogatott Grúzia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzése előtt Marco Rossi szövetségi kapitány és Osváth Attila válaszolt az újságírók kérdéseire.

 

 

Magyarország válogatott Nemzetek Ligája kezdőcsapat Grúzia magyar válogatott
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