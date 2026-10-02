A játék változik, a lelátóról érkező ötvenezres támogatás állandó a Puskás Arénában

A NEMZETI CSAPAT népszerűsége töretlen, jóllehet a most zajló Nemzetek Ligája-mérkőzésekre még a nyáron keltek el a belépők. Várhatóan Grúzia ellen is ötvenezer fölé kúszik a nézőszám (csütörtöki információnk szerint már csak négyezer jegy várt gazdára), mint ahogyan szintén így volt ez már az idei négy, a Puskás Arénában rendezett mérkőzésen (Kazahsztán ellen a Nagyerdei Stadion telt meg). Lélekemelő támogatást nyújtott a magyar közönség a Szlovénia elleni márciusi felkészülési mérkőzésen, ez volt az első találkozása a csapatnak és a szurkolóknak az Írország ellen elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Összesen 50 252-en mentek ki a stadionba, három nappal később egy 58 000-es adatot lehetett találni, a műsorközlő és az MLSZ sem határozott meg pontos számot. A lényeg, hogy megteltek az ülőhelyek, Finnország 53 148 néző előtt kapott ki 2–1-re a fővárosban, az Ukrajna elleni NL-csatát pedig 56 796-an nézték meg élőben szeptemberben.



Az átlag 54 549, de még akkor is 53 000 feletti, ha az 58 000-es szám helyett a másik három, meglévő adatból számolunk átlagot, és azt vesszük az egyenletbe. A vezető európai válogatottak közül Anglia két mérkőzést játszott eddig idén hazai pályán, a Wembley-ben 93 fő híján nyolcvanezres az átlag, viszont a többi nagyágyú elmarad a magyar válogatottat körülvevő érdeklődés mértékétől. Németország 2026-os nézőszám átlaga 38 556, a világbajnok Spanyolországé 36 036, Franciaországé 39 136, Portugáliáé 34 424, Hollandiáé 45 588, Belgiumé pedig 40 546. Fontos kiemelni, hogy a felsorolt válogatottak szövetségei vándorcirkuszként kezelik a nemzeti együttest, az ország minden tájára, minden jelentős stadionjába elviszik a kedvenceket.



Márpedig akármilyen nagy klubok alkotják a patinás futballnemzeteket, a stadionok mérete azért jelentősen befolyásolja az összehasonlítást. Spanyolország nyilván előttünk lenne, ha minden mérkőzését a Santiago Bernabéuban játszaná, Portugália az Estádio da Luzban, Franciaország pedig a Stade de France-ban. Ettől függetlenül fegyvertény, hogy a magyar válogatott a hosszú évtizedeken át jellemző, időnként félelmetesen alacsony nézőszámok után most már hét éve megtölti központi arénáját, bármilyen formában is játszik Marco Rossi szövetségi kapitány csapata.