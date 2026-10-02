Összecsap az Aranycsapat és a kis Uruguay
– Milyen minőségében érkezik Magyarországra?
– Ezer szállal kötődöm a futballhoz. Egyik alapítója vagyok a Grúz Labdarúgó-szövetségnek, 1990-ben – amikor országunk a Szovjetunió része volt – néhányan elhatároztuk, hogy létrehozzuk a független szervezetet – mondta lapunknak Mamuka Preben Kvarachelia még hétfőn, a Grúzia–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés után. – Ez rendkívül veszélyes vállalkozás volt a rendőrség és a KGB megfigyelése alatt, de megszületett a szövetségünk, két évvel később pedig a Szovjetunió felbomlott. Harminchat éve dolgozom sportújságíróként is, tizenegy könyvem jelent meg eddig legendás grúz játékosokról, illetve a szövetség programjában is dolgozom, kis falvakban népszerűsítjük a futballt, ajándékokat, mezeket, labdákat viszünk, foglalkozásokat tartunk. Mindig öröm a gyerekek csillogó tekintetét látni, amikor focizhatnak.
– A vezetékneve meglehetősen ismert világszerte…
– A Kvarachelia családnév nagyon elterjedt Grúziában, az öt leggyakoribb közé tartozik. A PSG-ben futballozó Hvicsa dédapja és az enyém unokatestvérek voltak, ugyanabból a faluból származtak, így távoli rokonságban vagyunk.
– Jól tudom, hogy a Preben nevet pedig a dán Preben Elkjaer Larsen iránti tiszteletből vette fel?
– Tudja, a szovjet időkben nem utazhattunk nyugatra, de szinte a többi kommunista országba se, televízión nézhettünk futballt, Grúziának nem volt válogatottja, és nekem a dán futball tetszett meg, a nyolcvanas években dán dinamitoknak nevezték a válogatottjukat. Akkor egyetemista voltam, és mondtam a barátaimnak, egyszer elmegyek Dániába Preben Elkjaerhez. Ez először 1995-ben sikerült, akkor találkoztam is a korábbi kiváló csatárral, és küldtem egy képet haza kettőnkről. Azóta is jóban vagyunk, bármikor Dániába utazom, találkozunk egy kávéra, és jót beszélgetünk a futballról.
– Beszéljünk kicsit a jelenlegi grúz válogatottról, illetve az előző két Nemzetek Ligája-meccsről, amely nem hozott sok sikert. Milyen a hangulat Grúziában?
– Nagy a csalódottság, hiszen Észak-Írország és Ukrajna ellen két hazai meccsen csak egy pontot szereztünk. De mindig derűlátók vagyunk, bízunk a jobb folytatásban.
– Mit gondol, a grúz játékosok is optimisták?
– Persze, mindenki bizakodó. Az egész történelmünkre jellemző, hogy harcoltunk, harcoltunk, harcoltunk, sokan el akarták foglalni az országunkat, de sohasem adtuk és nem adjuk fel, a legjobbunkat kell mindig nyújtanunk. Grúzok vagyunk, ortodox keresztények, saját nyelvvel és ábécével, és ez büszkeséggel tölt el minket.
– Pénteken szintén olyan csapattal találkoznak, amely ugyancsak nem szerzett még gólt, és két meccs után egy pontja van. Mit vár a magyarok elleni mérkőzéstől?
– Mindkét együttesnek győzelemre van szüksége, ezért izgalmas összecsapást és támadófutballt várok. A magyaroknak és a grúzoknak is van világklasszisa, Szoboszlai Dominik és Hvicsa Kvarachelia személyében, ők más szintet képviselnek, de rajtuk kívül is kiváló futballisták alkotják a csapatokat, és ez garanciát jelenthet az érdekes futballra. Egyébként vannak személyes élményeim a magyar futballról, 1976-ban még gyermek voltam, a Dinamo Tbiliszi a Kupagyőztesek Európa-kupájában az MTK-val játszott, pontosan emlékszem arra a meccsre. Később is találkoztak a klubcsapataink, a pénteki összecsapás pedig újabb fejezet lesz a két nemzet közös futballtörténelmében. Jól emlékszünk Grúziában az Aranycsapatra, illetve hasonlít a magyar labdarúgás a miénkre, mindkét válogatott mindig is technikás futball akart játszani. Minket kis Uruguaynak neveztek a Szovjetunióban a kétszeres világbajnok dél-amerikai csapat után, nos, most az Aranycsapat és a kis Uruguay összecsaphat.
– Látta a magyarokat az első két fordulóban?
– Igen, természetesen megnéztem az összefoglalókat, nagyjából azt vettem észre, ami velünk történt: nem volt szerencséjük, sok helyzetet kihagytak, ezért van nekik is csak egy pontjuk.
– A grúz keretből két játékos is éveket játszott Magyarországon, Lasa Dvali és Budu Zivzivadze. Mindketten lehetőséghez juthatnak pénteken?
– Dvali biztosan, hiszen nagyszerű védő, jó formában van, az előző két mérkőzésen is szerepet kapott. Zivzivadze ugyan nem lépett pályára, úgy gondolom, Budapesten megmutathatja képességeit. Mielőtt a válogatottba érkezett, a német Heidenheimben gólokat szerzett, talán most is kijön neki a lépés.
NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
B-LIGA, 2. CSOPORT
Péntek, 20.45: Magyarország–Grúzia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereszelidze (Dila Gori)
Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Ilia Beriasvili (MTK Budapest – Magyarország), Szaba Harebasvili (Basaksehir – Törökország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna)
Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Szaba Lobzsanidze (Real Salt Lake – Egyeslt Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Otar Mamageisvili (Wolfsberger AC – Ausztria), Vladimer Mamucsasvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia)
Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)
Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)