Összecsap az Aranycsapat és a kis Uruguay



– Milyen minőségében érkezik Magyarországra?

– Ezer szállal kötődöm a futballhoz. Egyik alapítója vagyok a Grúz Labdarúgó-szövetségnek, 1990-ben – amikor országunk a Szovjetunió része volt – néhányan elhatároztuk, hogy létrehozzuk a független szervezetet – mondta lapunknak Mamuka Preben Kvarachelia még hétfőn, a Grúzia–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés után. – Ez rendkívül veszélyes vállalkozás volt a rendőrség és a KGB megfigyelése alatt, de megszületett a szövetségünk, két évvel később pedig a Szovjetunió felbomlott. Harminchat éve dolgozom sportújságíróként is, tizenegy könyvem jelent meg eddig legendás grúz játékosokról, illetve a szövetség programjában is dolgozom, kis falvakban népszerűsítjük a futballt, ajándékokat, mezeket, labdákat viszünk, foglalkozásokat tartunk. Mindig öröm a gyerekek csillogó tekintetét látni, amikor focizhatnak.

– A vezetékneve meglehetősen ismert világszerte…

– A Kvarachelia családnév nagyon elterjedt Grúziában, az öt leggyakoribb közé tartozik. A PSG-ben futballozó Hvicsa dédapja és az enyém unokatestvérek voltak, ugyanabból a faluból származtak, így távoli rokonságban vagyunk.

– Jól tudom, hogy a Preben nevet pedig a dán Preben Elkjaer Larsen iránti tiszteletből vette fel?

– Tudja, a szovjet időkben nem utazhattunk nyugatra, de szinte a többi kommunista országba se, televízión nézhettünk futballt, Grúziának nem volt válogatottja, és nekem a dán futball tetszett meg, a nyolcvanas években dán dinamitoknak nevezték a válogatottjukat. Akkor egyetemista voltam, és mondtam a barátaimnak, egyszer elmegyek Dániába Preben Elkjaerhez. Ez először 1995-ben sikerült, akkor találkoztam is a korábbi kiváló csatárral, és küldtem egy képet haza kettőnkről. Azóta is jóban vagyunk, bármikor Dániába utazom, találkozunk egy kávéra, és jót beszélgetünk a futballról.

Hvicsa Kvarachelia, a grúzok ásza nemcsak cselezni tud kiválóan, hanem a labdát is jól fedezi (FOTÓ: GETTY IMAGES)

– Beszéljünk kicsit a jelenlegi grúz válogatottról, illetve az előző két Nemzetek Ligája-meccsről, amely nem hozott sok sikert. Milyen a hangulat Grúziában?

– Nagy a csalódottság, hiszen Észak-Írország és Ukrajna ellen két hazai meccsen csak egy pontot szereztünk. De mindig derűlátók vagyunk, bízunk a jobb folytatásban.

– Mit gondol, a grúz játékosok is optimisták?

– Persze, mindenki bizakodó. Az egész történelmünkre jellemző, hogy harcoltunk, harcoltunk, harcoltunk, sokan el akarták foglalni az országunkat, de sohasem adtuk és nem adjuk fel, a legjobbunkat kell mindig nyújtanunk. Grúzok vagyunk, ortodox keresztények, saját nyelvvel és ábécével, és ez büszkeséggel tölt el minket.

– Pénteken szintén olyan csapattal találkoznak, amely ugyancsak nem szerzett még gólt, és két meccs után egy pontja van. Mit vár a magyarok elleni mérkőzéstől?

– Mindkét együttesnek győzelemre van szüksége, ezért izgalmas összecsapást és támadófutballt várok. A magyaroknak és a grúzoknak is van világklasszisa, Szoboszlai Dominik és Hvicsa Kvarachelia személyében, ők más szintet képviselnek, de rajtuk kívül is kiváló futballisták alkotják a csapatokat, és ez garanciát jelenthet az érdekes futballra. Egyébként vannak személyes élményeim a magyar futballról, 1976-ban még gyermek voltam, a Dinamo Tbiliszi a Kupagyőztesek Európa-kupájában az MTK-val játszott, pontosan emlékszem arra a meccsre. Később is találkoztak a klubcsapataink, a pénteki összecsapás pedig újabb fejezet lesz a két nemzet közös futballtörténelmében. Jól emlékszünk Grúziában az Aranycsapatra, illetve hasonlít a magyar labdarúgás a miénkre, mindkét válogatott mindig is technikás futball akart játszani. Minket kis Uruguaynak neveztek a Szovjetunióban a kétszeres világbajnok dél-amerikai csapat után, nos, most az Aranycsapat és a kis Uruguay összecsaphat.

– Látta a magyarokat az első két fordulóban?

– Igen, természetesen megnéztem az összefoglalókat, nagyjából azt vettem észre, ami velünk történt: nem volt szerencséjük, sok helyzetet kihagytak, ezért van nekik is csak egy pontjuk.

– A grúz keretből két játékos is éveket játszott Magyarországon, Lasa Dvali és Budu Zivzivadze. Mindketten lehetőséghez juthatnak pénteken?

– Dvali biztosan, hiszen nagyszerű védő, jó formában van, az előző két mérkőzésen is szerepet kapott. Zivzivadze ugyan nem lépett pályára, úgy gondolom, Budapesten megmutathatja képességeit. Mielőtt a válogatottba érkezett, a német Heidenheimben gólokat szerzett, talán most is kijön neki a lépés.