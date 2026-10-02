Nemzeti Sportrádió

Összecsap az Aranycsapat és a kis Uruguay

BOBORY BALÁZSBOBORY BALÁZS
2026.10.02. 06:43
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Hvicsa Kvarachelia és Mamuka Preben Kvarachelia dédapja unokatestvérek voltak
Címkék
Nemzetek Ligája Mamuka Preben Kvarachelia Grúzia Hvicsa Kvarachelia magyar válogatott
Tizenegy könyvet írt korábbi remek grúz labdarúgókról Mamuka Preben Kvarachelia, akinek távoli rokona a PSG klasszisa, Hvicsa Kvarachelia. A sportújságíró a Grúz Labdarúgó-szövetségnél is dolgozik, rajong a magyar futballért, és élvezetes összecsapást vár péntek este.


Milyen minőségében érkezik Magyarországra?
– Ezer szállal kötődöm a futballhoz. Egyik alapítója vagyok a Grúz Labdarúgó-szövetségnek, 1990-ben – amikor országunk a Szovjetunió része volt – néhányan elhatároztuk, hogy létrehozzuk a független szervezetet – mondta lapunknak Mamuka Preben Kvarachelia még hétfőn, a Grúzia–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés után. – Ez rendkívül veszélyes vállalkozás volt a rendőrség és a KGB megfigyelése alatt, de megszületett a szövetségünk, két évvel később pedig a Szovjetunió felbomlott. Harminchat éve dolgozom sportújságíróként is, tizenegy könyvem jelent meg eddig legendás grúz játékosokról, illetve a szövetség programjában is dolgozom, kis falvakban népszerűsítjük a futballt, ajándékokat, mezeket, labdákat viszünk, foglalkozásokat tartunk. Mindig öröm a gyerekek csillogó tekintetét látni, amikor focizhatnak.

– A vezetékneve meglehetősen ismert világszerte…
– A Kvarachelia családnév nagyon elterjedt Grúziában, az öt leggyakoribb közé tartozik. A PSG-ben futballozó Hvicsa dédapja és az enyém unokatestvérek voltak, ugyanabból a faluból származtak, így távoli rokonságban vagyunk.

– Jól tudom, hogy a Preben nevet pedig a dán Preben Elkjaer Larsen iránti tiszteletből vette fel?
– Tudja, a szovjet időkben nem utazhattunk nyugatra, de szinte a többi kommunista országba se, televízión nézhettünk futballt, Grúziának nem volt válogatottja, és nekem a dán futball tetszett meg, a nyolcvanas években dán dinamitoknak nevezték a válogatottjukat. Akkor egyetemista voltam, és mondtam a barátaimnak, egyszer elmegyek Dániába Preben Elkjaerhez. Ez először 1995-ben sikerült, akkor találkoztam is a korábbi kiváló csatárral, és küldtem egy képet haza kettőnkről. Azóta is jóban vagyunk, bármikor Dániába utazom, találkozunk egy kávéra, és jót beszélgetünk a futballról. 

Hvicsa Kvarachelia, a grúzok ásza nemcsak cselezni tud kiválóan, hanem a labdát is jól fedezi (FOTÓ: GETTY IMAGES)

– Beszéljünk kicsit a jelenlegi grúz válogatottról, illetve az előző két Nemzetek Ligája-meccsről, amely nem hozott sok sikert. Milyen a hangulat Grúziában?
– Nagy a csalódottság, hiszen Észak-Írország és Ukrajna ellen két hazai meccsen csak egy pontot szereztünk. De mindig derűlátók vagyunk, bízunk a jobb folytatásban. 

– Mit gondol, a grúz játékosok is optimisták?
– Persze, mindenki bizakodó. Az egész történelmünkre jellemző, hogy harcoltunk, harcoltunk, harcoltunk, sokan el akarták foglalni az országunkat, de sohasem adtuk és nem adjuk fel, a legjobbunkat kell mindig nyújtanunk. Grúzok vagyunk, ortodox keresztények, saját nyelvvel és ábécével, és ez büszkeséggel tölt el minket.

– Pénteken szintén olyan csapattal találkoznak, amely ugyancsak nem szerzett még gólt, és két meccs után egy pontja van. Mit vár a magyarok elleni mérkőzéstől?
– Mindkét együttesnek győzelemre van szüksége, ezért izgalmas összecsapást és támadófutballt várok. A magyaroknak és a grúzoknak is van világklasszisa, Szoboszlai Dominik és Hvicsa Kvarachelia személyében, ők más szintet képviselnek, de rajtuk kívül is kiváló futballisták alkotják a csapatokat, és ez garanciát jelenthet az érdekes futballra. Egyébként vannak személyes élményeim a magyar futballról, 1976-ban még gyermek voltam, a Dinamo Tbiliszi a Kupagyőztesek Európa-kupájában az MTK-val játszott, pontosan emlékszem arra a meccsre. Később is találkoztak a klubcsapataink, a pénteki összecsapás pedig újabb fejezet lesz a két nemzet közös futballtörténelmében. Jól emlékszünk Grúziában az Aranycsapatra, illetve hasonlít a magyar labdarúgás a miénkre, mindkét válogatott mindig is technikás futball akart játszani. Minket kis Uruguaynak neveztek a Szovjetunióban a kétszeres világbajnok dél-amerikai csapat után, nos, most az Aranycsapat és a kis Uruguay összecsaphat. 

– Látta a magyarokat az első két fordulóban?
– Igen, természetesen megnéztem az összefoglalókat, nagyjából azt vettem észre, ami velünk történt: nem volt szerencséjük, sok helyzetet kihagytak, ezért van nekik is csak egy pontjuk.

– A grúz keretből két játékos is éveket játszott Magyarországon, Lasa Dvali és Budu Zivzivadze. Mindketten lehetőséghez juthatnak pénteken?
– Dvali biztosan, hiszen nagyszerű védő, jó formában van, az előző két mérkőzésen is szerepet kapott. Zivzivadze ugyan nem lépett pályára, úgy gondolom, Budapesten megmutathatja képességeit. Mielőtt a válogatottba érkezett, a német Heidenheimben gólokat szerzett, talán most is kijön neki a lépés.

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NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
B-LIGA, 2. CSOPORT
Péntek, 20.45: Magyarország–Grúzia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 A GRÚZ VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Giorgi Mamardasvili (Liverpool – Anglia), Luka Gugesasvili (Göztepe – Törökország), Davit Kereszelidze (Dila Gori)
Védők: Luka Locsosvili (1. FC Köln – Németország), Lasa Dvali (CSZKA 1948 – Oroszország), Szaba Goglicsidze (Monza – Olaszország), Ilia Beriasvili (MTK Budapest – Magyarország), Szaba Harebasvili (Basaksehir – Törökország), Szaba Szazonov (Getafe – Spanyolország), Dzsemal Tabidze (Kayserispor – Törökország), Otar Kakabadze (Cracovia – Lengyelország), Irakli Azarovi (Sahtar Doneck – Ukrajna)
Középpályások: Giorgi Csakvetadze (Udinese – Olaszország), Szaba Lobzsanidze (Real Salt Lake – Egyeslt Államok), Otar Kiteisvili (Sturm Graz – Ausztria), Giorgi Kocsorasvili (Sevilla – Spanyolország), Gizo Mamageisvili (Sturm Graz – Ausztria), Anzor Mekvabisvili (Chicago Fire – Egyesült Államok), Otar Mamageisvili (Wolfsberger AC – Ausztria), Vladimer Mamucsasvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Torpedo Kutaisi), Irakli Egoian (Excelsior – Hollandia)
Támadók: Giorgi Citaisvili (Rayo Vallecano – Spanyolország), Zuriko Davitasvili (Saint-Étienne – Franciaország), Giorgi Gagua (DAC – Szlovákia), Hvicsa Kvarachelia (Paris Saint-Germain – Franciaország), Giorgi Kvernadze (Frosinone – Olaszország), Giorgi Mikautadze (Villarreal – Spanyolország), Budu Zivzivadze (1. FC Heidenheim – Németország)
Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

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